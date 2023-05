Omnichannel w CCC. Odkrywamy sekrety zakupów w “dwóch światach”

11 milionów to liczba, która świadczy o tym, że kupowanie butów zdalnie nie jest już niczym niecodziennym. Właśnie tyle pobrań ma na liczniku najpopularniejsza aplikacja do tego typu zakupów, stworzona przez grupę CCC. Nie oznacza to jednak, że przestaliśmy chodzić do sklepów stacjonarnych.

Fot. naTemat

CCC wyraźnie stawia na rozwój najnowszych technologii i nie zwleka z wprowadzaniem nowinek na rynek. Nie oddziela też grubą kreską działań digitalowych od stacjonarnych, wręcz przeciwnie: omnichannel to zasadzie drugie imię polskiego obuwniczego giganta.

Jakie działania sprawiają więc, że oba światy - stacjonarny i digitalowy - idealnie się uzupełniają. Jak? Sprawdziliśmy to na własnych stopach.

Skaner eSize.me: sprawdź swój prawdziwy rozmiar

Do pewnego momentu kupowanie butów przez internet polegało po części na mocnym trzymaniu kciuków za to, że dla każdego producenta 39 oznacza to samo, co dla nas. Jak się kończy takie “kupowanie życzeniowe”, wie chyba każdy.

CCC postanowiło wyeliminować ten średnio przyjemny element teorii gier losowych z procesu zakupowego. Teraz wystarczy raz odwiedzić salon CCC lub eobuwie.pl (to ta sama Grupa), zlokalizować urządzenie zwane “skanerem esize.me” i przejść proces skanowania stopy.

Po minucie z małym okładem zobaczycie swoje stopy na nowo - i tylko w niewielkim stopniu jest to przenośnia. Urządzenie poda wam dokładne wymiary: długość, szerokość, a nawet wysokość podbicia. Określi również, czy wasze stopy zaliczają się do szerszych, czy węższych w odniesieniu do standardu.

Wszystkie te informacje pozwolą wam od tej pory wybierać buty nie tylko “pasujące” na stopę, ale idealnie do niej dopasowane. To spora różnica, którą podkreślają specjaliści:

– Stopy niosą nas przez całe życie. Nie tylko dźwigają ciężar naszej masy ciała, ale również amortyzują liczne przeciążenia w trakcie chodu. Dobranie odpowiednich butów to podstawa. Technologia wykorzystywana w skanerze esize.me, pozwala na odpowiednie dopasowanie obuwia, dzięki czemu niwelujemy ryzyko niewłaściwego zakupu, tym samym zapewniając stopom komfort. Właściwie dobrane buty to podstawa, dlatego postaw na zdrowie swoich stóp – mówi Piotr Bielawski, podolog, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Podologiczno-Podiatrycznego.

Dane ze skanera esize.me to spora dawka wiedzy dla nas oraz dla aplikacji CCC. Od tej pory przeglądając kolejne propozycje na ekranie smartfona, będziecie mogli od razu sprawdzić, jaki rozmiar danego modelu będzie dla was odpowiedni, a także czy dany fason będzie wygodny, biorąc pod uwagę szerokość waszych stóp.

Jak odnaleźć idealną parę? Sposobów jest kilka

Dopasowanie rozmiaru to jedno, zanim jednak przejdziemy do tego etapu, trzeba zdecydować się na konkretny model. A biorąc pod uwagę bogate zasoby CCC, nie zawsze jest to łatwe zadanie.

Sprawę ułatwia oczywiście aplikacja, która umożliwia standardowe wyszukiwanie po wpisaniu słów kluczowych (np.: “białe damskie sneakersy”), jak również wyszukiwanie obrazem (wystarczy nakierować aparat smartfona na but, który przypadł nam do gustu, aby zobaczyć podobne propozycje z oferty CCC).

Innowacje w dziedzinie poszukiwań pojawiły się również w salonach. Kioski Internetowe pozwalają sprawdzić, czy na stanie sklepu znajdziemy parę w naszym rozmiarze. Jeśli nie, z poziomu tego urządzenia możemy od razu zamówić buty z dostawą pod wskazany adres.

Co ciekawe, CCC od niedawna pozwala również wychodzić ze sklepu z towarem bez… płacenia.

Odroczone płatności, natychmiastowa przyjemność

Aplikacja CCC obsługuje system odroczonych płatności, który pozwala na opłacenie transakcji w ciągu 30 dni od dokonania zakupu. Opcja ta jest dostępna zarówno wtedy, gdy dokonujemy zakupów w aplikacji, jak i wtedy, gdy kupujemy obuwie stacjonarnie.

Co najważniejsze, jeśli okaże się, że buty jednak nie pasują nam do sukienki czy spodni, o których myśleliśmy w trakcie zakupów, bez problemu możemy zwrócić daną parę. Pieniądze ani na moment nie opuszczą naszego portfela.

Jakie jeszcze sekrety kryje aplikacja CCC? I na co koniecznie musicie zwrócić uwagę w sklepie, będąc przy kasie? Aby się dowiedzieć, sprawdźcie nasz video test: