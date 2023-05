Nosowska o muzycznej współpracy z 27-letnim synem. "Nie ma przypału"

Katarzyna Nosowska wraca właśnie z nowym solowym albumem pt. "Degrengolada". W dwóch piosenkach możemy usłyszeć jej ukochanego syna, 27-letniego Mikołaja Krajewskiego. Jak wygląda ich kontakt rodzinny i ten zawodowy? O tym frontmenka zespołu Hey opowiedziała w najnowszych wywiadach.

Katarzyna Nosowska wyznała, jak traktuje syna w pracy. "Nie ma przypału"

19 maja ukazał się ósmy album Katarzyny Nosowskiej "Degrangolada". Artystka gościła z tej okazji w "Dzień dobry TVN", gdzie w rozmowie z Marcinem Prokopem opowiedziała o nowej płycie. Nie zabrakło również kilku słów na temat syna artystki, Mikołaja. Nadmieńmy, że ojcem mężczyzny jest muzyk Adam Krajewski.

– Z moim synem mamy super relację, jestem za to wdzięczna. Ona przestała być już relacją matka - syn. Raczej jesteśmy już, mam wrażenie, partnerami. Właśnie przez to, że pracujemy razem – wyjaśniła, dodając, że jeszcze zdarza się, że włącza jej się "tryb matka".

– Strasznie nad tym mocno pracuję, bo wiem, że taka moja postawa wobec Mikołaja, czyli chciałam mu dać więcej, właściwie wszystko to, czego ja nie dostałam (...) zalałam go tą miłością – przyznała.

27-latka możemy usłyszeć w dwóch utworach, które znalazły się na nowym krążku wokalistki: "Predatoprzywry" oraz "Zimny".

Teraz w internetowym Radiu RMF24 opowiedziała więcej o pracy z jedynym synem.

– Bardzo go szanuję, bo uważam, że ma świetną barwę głosu, niską, miejscami potężną. Jest to dla mnie wielka przyjemność i mówię o tej relacji zawodowej. Staram się nie przebywać w roli mamy, tylko jednak traktować go jak kolegę z pracy – zapewniła artystka, dodając, że traktuje Mikołaja jak zawodowca.

– To jest osoba, od której jestem w stanie się uczyć. Jeżeli chodzi o otwartość, szczerość w rozmowie, jesteśmy po prostu partnerami dla siebie, czyli ja nie widzę w nim synka. Myślę, że jestem, luźna. Raczej nikt nie ma poczucia, że to jest przypał, jak to mówi młodzież – oznajmiła.

Syn Nosowskiej podrzuca jej pomysły, które potem wykorzystuje w swoich tekstach. Nawzajem dają sobie inspiracje. – Rozmowy z nim bardzo często otwierają pewne przestrzenie we mnie, które nie były jeszcze pootwierane albo puste. Nie zastanawiam się nad pewnymi rzeczami, a on rzuca jakiś temat. Bardzo długo o tym rozmawiamy. Są to fascynujące rozmowy – powiedziała liderka Hey.

Poza muzyką Mikołaj próbuje swoich sił także w modelingu. Wiadomo też, że przez dłuższy czas grał w koszykówkę. Dziś pochłaniają go sztuki walki.Jak podaje "Viva!", syn Nosowskiej jest zajęty. 27-latek jest w związku z Marianną Olbrych, córką dziennikarki Grażyny Olbrych. Poznali się w sieci. W 2019 roku zaręczyli się.

Podczas rozmowy artystka została zapytana także o to, co według niej oznacza bycie przytomnym. Utwór promujący album zatytułowany jest bowiem "Przytomna". Gwiazda wyjaśniła, że chodzi o świadome branie odpowiedzialności za swoje życie, bycie wiecznie zajętym, pilnowaniem własnej przytomności.

– Jeśli człowiek chce poznać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczącego tylko tego jego maleńkiego życia, to okazuje się, że nie ma nudy. Człowiek jest non stop w robocie. Ja znalazłam odpowiedzi na większość – powiedziała.