Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup powraca w wielkim stylu!

Nadszedł czas na kolejne pełne emocji i sportowej rywalizacji rozgrywki Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup. 16. edycja jednego z najbardziej prestiżowych turniejów golfowych dla kobiet w Polsce i Europie odbędzie się w dniach 29-30 maja na malowniczym polu golfowym Mazury Golf & Country Club. Zgodnie z tradycją turnieju spotkają się na nim zarówno zawodniczki o zaawansowanym poziomie umiejętności, jak i amatorki, pragnące spróbować swoich sił w profesjonalnych rozgrywkach.

Fot. Materiały prasowe

Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup to prestiżowy turniej golfowy dla kobiet, który odbywa się już od 2007 roku. Jego celem jest promowanie sportu wśród kobiet niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, zacieśnienie więzi między uczestniczkami oraz podnoszenie poziomu umiejętności golfowych w Polsce. A to wszystko dzięki doskonałej atmosferze, o którą zarówno podczas turnieju, jak i w czasie pomiędzy rozgrywkami dba marka Dr Irena Eris.

W trakcie turnieju Dr Irena Eris Ladies Golf Cup, zawodniczki będą miały okazję nie tylko rywalizować na polu, ale także skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji – m.in. zrelaksować się w położonym nieopodal pięciogwiazdkowym Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie. To tam odbędzie się uroczysty bankiet podsumowujący dwudniowe zmagania na polu golfowym. To także miejsce, w którym uczestniczki będą nocować i korzystać z wszelkich udogodnień, w tym z bogatej oferty Kosmetycznego Instytutu Dr Irena Eris.

- Naszą misją jest nie tylko tworzenie wysokiej jakości kosmetyków, ale także wspieranie kobiet we wszystkich aspektach ich życia. Wierzymy, że sport, a w szczególności golf to doskonały sposób na rozwijanie pasji, zdrowego stylu życia i budowanie relacji. Dlatego z wielką dumą organizujemy kolejną edycję Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup – mówi Joanna Łodygowska, szefowa komunikacji marki Dr Irena Eris.

W tegorocznej edycji uczestniczki już po raz kolejny będą miały okazję zmagać się na jednym z najpiękniejszych pól golfowych w Polsce – Mazury Golf & Country Club. Starannie zaprojektowane pole klasy mistrzowskiej wykorzystuje nadzwyczajną urodę warmińskiego krajobrazu bez zbytniej ingerencji w przyrodę, dzięki czemu zachwyca widokami i doskonałym stanem trawiastej murawy. Różnorodność ukształtowania terenu pola MG&CC oraz jego wyjątkowa lokalizacja sprawiają, iż jest ono niezwykle interesujące dla graczy – zarówno tych bardziej doświadczonych, jak i początkujących.

– W tym roku, podobnie jak w poprzednich edycjach, oczekujemy nie tylko wysokiego poziomu sportowego, ale także niezapomnianych emocji i niezwykłej atmosfery. Jesteśmy przekonani, że uczestniczki turnieju będą miały okazję udoskonalić swoje umiejętności oraz nawiązać nowe znajomości, które przetrwają długie lata – podsumowuje Joanna Łodygowska.

Oprócz sportowej rywalizacji, Dr Irena Eris Ladies Golf Cup to także okazja do wsparcia kobiet w sporcie. O dobre samopoczucie zawodniczek jak co roku zadbają wyjątkowi partnerzy, z których wielu zaangażowanych jest w organizację turnieju od lat. Niezapomniane wrażenia związane z luksusem i szybkością jak co roku zapewni Porsche Centrum Warszawa. Wśród nagród turniejowych znajdą się zarówno te ufundowane przez szwajcarską manufakturę zegarmistrzowską TAG HEUER, jak i wieloletniego partnera turnieju firmę biżuteryjną YES, która zaprojektowała statuetki na tegoroczna edycję.

O wyjątkową i pełną blasku oprawę wydarzenia zadba producent wyrafinowanego szampana G.H. Mumm, a marka S'portofino, znana ze swojej niezwykłej dbałości o detale, zapewni wszystkim uczestniczkom eleganckie i technicznie doskonałe koszulki polo marki Chervo, łączące wyrafinowany styl z wygodą niezbędną do osiągnięcia najlepszych wyników sportowych. Wszystkie uczestniczki otrzymają pakiety startowe z ekskluzywnymi upominkami, a także będą miały szansę wygrać atrakcyjne nagrody. Wieczorną galę tradycyjnie poprowadzi Beata Sadowska.

O marce Dr Irena Eris

Kosmetyki Dr Irena Eris zostały stworzone z pasji do pielęgnacji piękna. Przełomowe receptury projektowane są w oparciu o własne zgłoszenia patentowe, nowatorskie technologie czy najlepsze, często trudno dostępne składniki, a dzięki synergii działań grupy ekspertów z różnych dziedzin, kosmetyki od lat wyróżniają się na rynku.