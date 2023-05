Polska jako pomysł na "tanie wakacje" w najpoczytniejszym amerykańskim piśmie. I to przed Tajlandią

Podczas gdy Polacy narzekają na ceny nad polskim morzem czy w Zakopanem, amerykańska prasa proponuje nasz kraj jako pomysł na tani wakacyjny wyjazd. Jak by tego było mało, Polska wyprzedziła w rankingu egzotyczne i drogie z naszej perspektywy miejsca jak Tajlandia, Filipiny czy Sycylia.

Mimo galopującej inflacji Polska otworzyła amerykański ranking kierunków na budżetowe wakacje. Na zdjęciu plaża nad Bałtykiem w czasie sezonu. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Dziennik "US Today" ukazuje się od lat 80. i jest obecnie czasopismem z największym nakładem w Stanach Zjednoczonych, wynoszącym (łącznie z prenumeratami cyfrowymi) około 4 miliony.

Choć za oceanem inflacja nie osiągnęła jeszcze tak dużego poziomu jak w Polsce – w kwietniu wynosiła 4,9 proc. w skali rok do roku – i Amerykanie odczuwają jej skutki, a co za tym idzie, tamtejsze media publikują treści dotyczące pomysłów na oszczędzanie.

Ostatnio na łamach dziennika "US Today" ukazał się artykuł, w którym w oparciu o opinie osób związanych zawodowo z podróżami i branżą turystyczną powstał ranking miejsc, gdzie można udać się na zagraniczne wakacje po kosztach.

Tanie wakacje w Polsce?

Jak na ironię – przynajmniej dla kogoś, kto mieszka w Polsce – to właśnie nasz kraj otworzył zestawienie zaproponowane przez gazetę, sugerujące najlepsze zagraniczne kierunki podróży przy ograniczonym budżecie.

Pod uwagę brano walory turystyczne konkretnych miejsc, ale też budżet dzienny na miejscu oscylujący w granicach do 100 dolarów (około 420 złotych).

Jest jeden szkopuł. Twórcy rankingu założyli, że skoro wszystkie propozycje są sporo oddalone od Stanów, nie będą brali pod uwagę kosztów podróży. I to częściowo tłumaczy obecność w rankingu tak egzotycznych z punktu widzenia Polaka miejsc jak choćby Filipiny, gdzie największą część budżetu trzeba przeznaczyć na loty.

Na ostatnim? Turcja!

Ranking zamyka (na 10. miejscu) Turcja – od kilku lat jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych i dla Polaków. Choć rodacy preferują raczej all inclusive w kurortach, redaktorzy czasopisma wskazują na Stambuł – miasto, w którym mieszają się wpływy Wschodu i Zachodu, a poza tym można tanio zjeść i skorzystać z tak egzotycznych dla Amerykanów atrakcji jak łaźnia.

Kolejne miejsce w zestawieniu zajęły Filipiny. Choć loty są tam raczej z tych uderzających po kieszeni, koszty życia na miejscu są na tyle niskie, że przy dłuższym urlopie rzeczywiście można spędzić tani urlop (na jedzenie z pewnością wydamy mniej niż w Polsce, a co dopiero w porównaniu z USA).

Na miejscach ósmym, siódmym i szóstym znalazły się Peru, Tajlandia i Bali. W przypadku dwóch ostatnich podobnie jak na Filipinach można liczyć na tanie jedzenie, drinki czy noclegi.

Kolejne pozycje rankingu zajęły kierunki, gdzie ze Stanów Zjednoczonych można dolecieć względnie tanio, mianowicie Meksyk i Kostaryka.

Autorzy wracają następnie do Europy, by polecić świetnie znaną i Polakom Chorwację i (mniej znaną) oraz z naszej perspektywy nie najtańszą (choć mniej kosztowną niż Włochy kontynentalne) Sycylię.

Polska z perspektywy amerykańskiej

Jeśli chodzi o Polskę, która znalazła się na szczycie rankingu "US Today" redaktorów nie zachwyciły bynajmniej Tatry czy też nadbałtyckie plaże, choć docenili przyrodniczą urodę kraju. Polska to w tym przypadku raczej kraj, gdzie działa się historia, a co za tym idzie, artykuł wskazuje jako "must-see" zwiedzanie terenu byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Poza tym wspomniana została kopalnia soli w Wieliczce, a także relatywnie mało znana wśród Polaków atrakcja jak tzw. krzywy las obok Gryfina, o którym swego czasu pisały m.in. "New York Times" czy "Daily Mail".

