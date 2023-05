Martwego Polaka w Irlandii znalazła żona. Siedział na krześle z telefonem w ręku

Do tragedii doszło w hrabstwie Wexford w Irlandii w czwartek późnym wieczorem. 45-letni Michał G. z Lublina został zabity we własnym domu. Mieszkał za granicą 10 lat.

Martwego Polaka znaleziono w Wexford w Irlandii. Zdjęcie poglądowe. Fot. Niall Carson / Press Association / East News

Według informacji "The Sun", do zabójstwa Polaka doszło w czwartek 25 maja późnym wieczorem. Media podają, że 21-letni sprawca zadał mu cztery ciosy nożem, a następnie uciekł. Michał G. miał go znać, a przed zabójstwem pomiędzy mężczyznami doszło do awantury – opisuje tabloid. Jak czytamy, martwego Polaka znalazła żona. Siedział na krześle z telefonem w ręku. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że na pomoc było za późno. Jak podaje dziennik "Irish Mirror", gdy żona znalazła Michała G. martwego, przebywał tam również podejrzany. "IM", potwierdza, że obaj mężczyźni mogli się znać. Policja zatrzymała podejrzanego jeszcze w czwartek w nocy. 21-latek w areszcie oczekuje na postawienie zarzutów. Według "The Sun" Michał G. był dobrze znaną osobą wśród miejscowej Polonii. Jego znajomi są wstrząśnięci. – Był cudownym facetem. Wszyscy są zszokowani tym, co się wydarzyło – powiedział znający Michała G. rozmówca gazety. Michał G. we wrześniu miał obchodzić pierwszą rocznicę ślubu. Jak czytamy, pochodził z Lublina. W Irlandii mieszkał od 2013 roku.