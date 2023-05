Kora przyznała się do tego przed śmiercią. To z nim artystka zdradziła Sipowicza

Kora i Kamil Sipowicz byli razem przez cztery dekady, zanim zdecydowali się na ślub, który odbył się w 2013 roku. Nie nacieszyli się jednak wspólną starością. Choroba nowotworowa zabrała wokalistkę w 2018 roku. Teraz na łamach biografii "Się żyje" mąż artystki ujawnił, że ich związek nie był zawsze idealny. Okazuje się, że wokalistka dopuściła się zdrady.

Z kim Kora zdradziła Kamila Sipowicza? Przyznała się przed śmiercią Fot. Jan BIELECKI/East News

Z kim Kora zdradziła Kamila Sipowicza? Przyznała się przed śmiercią

Kiedy na początku lat 70. piosenkarka wraz z rodziną przeprowadziła się do Warszawy, Kora Jackowska i Kamil Sipowicz spotkali się po raz pierwszy. Była wówczas żoną Marka Jackowskiego i matką ich syna Mateusza. W tej samej kamienicy przez kilka miesięcy mieszkał również Sipowicz. Artystka miała romans z sąsiadem w 1975 roku, gdy była jeszcze z mężem.

"Poznaliśmy się, gdy Kora była mężatką i miała już dziecko. To nie był łatwy początek. Mimo że byłem hipisem, nie brałem udziału w żadnej hipisowskiej wolnej miłości. Kora była moją pierwszą kobietą" – mówił Sipowicz w wywiadzie z "Wysokimi Obcasami".

Szymon był owocem tego związku. Przez dziesięć lat wokalistka utrzymywała tę informację w tajemnicy. Jackowski i Kora rozwiedli się w 1984 roku. Para zdecydowała się zamieszkać razem w Warszawie, gdy Sipowicz na stałe przeprowadził się z Niemiec do Polski w 1989 roku.

Jakiś czas temu ukazała się kolejna pozycja biograficzna o piosenkarce - "Się żyje. Kora" autorstwa Katarzyny Kubisiowskiej. Na łamach książki ujawniono, że na początku lat 90. artystka miała romans Ilanem Luftem z Izraela. Mężczyzna pracował w firmie zajmującej się obróbką diamentów. W Polsce rozglądał się za nową szlifiernią. Sipowicz wyczuł, że coś jest nie tak, bo dostrzegł, że jego partnerka była nieobecna, rozkojarzona i niespecjalnie zainteresowana domem "Kora miała mnie kompletnie w dupie. Robiła, co chciała. Spotykała się z Luftem gdzieś w Beneluksie i w Izraelu. Kiedy byłem na granicy szaleństwa, ona poleciała raz jeszcze do Tel Awiwu, by spotkać się z Ilanem. Tyle że on ją olał. Zdezerterował" – wspomina jej mąż w biografii.

Kora przyznała się do zdrady przed śmiercią. "Powiedziała mi o tym przed śmiercią. Tatuś żony, czyli jego teść, postawił warunek: Kora albo diamenty. Gdyby Ilan został z Korą, zakręciłby mu kurek i byłby nikim. Nie znam szczegółów relacji Kory i Ilana, ale facet nie był ciekawy, może to wszystko między nimi opierało się na dobrym seksie?" – dodał Sipowicz.

Mężczyzna bardzo przeżył zdradę. Myślał nawet o zakończeniu ich życia. "Zasuwaliśmy naszym małym fiatem przez most Poniatowskiego i miałem plan, by pie*dolnąć w barierkę. Fantazjowałem: spadniemy do Wisły i oboje zginiemy na miejscu. Tyle że nie starczyło mi odwagi. Odchorowałem to potwornie i do dzisiaj raz w tygodniu śni mi się zdrada Kory z Ilanem. Trauma, która nie chce mnie opuścić, wiecznie jątrząca się rana" – zwierzył się.

Z książki dowiadujemy się, że romans z Ilanem miał być próbą gorzkiego "rewanżu" ze strony Kory. Chciała odegrać się na Sipowiczu za to, że zostawił ją z synem w Polsce, "zachowując się jak tchórz".

Kora miałaby w tym roku 72. urodziny

8 czerwca 2023 roku Olga Jackowska, czyli Kora, obchodziłaby 72. urodziny. Śmierć artystki poruszyła Polaków. Odeszła 28 lipca 2018 roku w swoim domu na Roztoczu w otoczeniu rodziny. Przez lata walczyła z nowotworem. Zostawiła część siebie w utworach, które do dziś są wielkimi hitami.

Największa popularność Maanamu, a w tym Kory, przypadła na lata 80. Zespół wylansował szereg przebojów: "Boskie Buenos", "Krakowski spleen" czy "Cykady na Cykladach". Co więcej, żaden polski zespół rockowy nie może pochwalić się tak znakomitą sekwencją albumów, jaką miał Maanam na początku swojej kariery ("Maanam", "O!", "Nocny patrol" i "Mental Cut"). Maanam wydał 11 studyjnych albumów.