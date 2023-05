Sieńczyłło wcześniej nie była tak szczera. Tak mówi dziś o śmierci Kamińskiego

Justyna Sieńczyłło po raz pierwszy udzieliła tak szczerego wywiadu po odejściu swojego męża, Emiliana Kamińskiego. Jak się okazało trudno jej się pogodzić ze śmiercią ukochanego. Zdradziła, jak aktor przed śmiercią radził sobie z chorobą.

Sieńczyłło o śmierci Emiliana Kamińskiego. Nie radzi sobie ze stratą męża? Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Jak poinformowała Patrycja Pawlik, rzeczniczka Teatru Kamienica, Emilian Kamiński zmarł w 26 grudnia 2022 roku o godz. 7.30 po długiej i ciężkiej chorobie. Wiadomo, że chodziło o problemy z płucami. "W ostatnim czasie był już tak chory, że nie mógł nawet swobodnie mówić" – podano w "Super Expressie".

Wiadomość o śmierci założyciela i dyrektora zamieścił w mediach społecznościowych również sam Teatr Kamienica. Przekazano, że artysta odszedł przy rodzinie, w swoim domu w Józefowie. "Nie ma słów, które potrafiłyby wyrazić smutek i żal pozostawiony w naszych sercach…" – podano we wpisie podpisanym przez rodzinę i pracowników teatru.

Sieńczyłło w "Dzień Dobry TVN" o śmierci Emiliana Kamińskiego

Justyna Sieńczyłło razem z synem Kajetanem Kamińskim postanowili udzielić pierwszego tak szczerego wywiadu po odejściu Emiliana Kamińskiego. W trakcie rozmowy z Dorotą Wellman dla "Dzień Dobry TVN" aktorka zdradziła, jak radzi sobie po utracie męża. – Wyobrażam sobie, jakby wyjechał na tournée ze swoimi spektaklami. My jak zwykle przejmujemy pałeczkę – wyznała.

Aktor swoją diagnozę usłyszał przy okazji jubileuszu 10-lecia Teatru Kamienica, którego był wieloletnim dyrektorem. Chociaż nie palił nałogowo papierosów zachorował na nowotwór płuc. "Okazało się, że jest bardzo groźnie. Nie będąc palaczem, miał raka płuc. Powiedział jedno: "Nie chcę, żeby ktokolwiek się martwił. Nie chcę, żeby ktokolwiek się nade mną litował. Nikt nie może wiedzieć" – zdradziła Sieńczyłło.

Wellman zapytała rodzinę zmarłego aktora, jak w trakcie choroby radził sobie na scenie, zwracając uwagę na fakt, że przy raku płuc często brakuje tchu. Sieńczyłło przyznała, że jej mąż "był warsztatowcem" i nieustannie pracował nad swoimi rolami. Kajetan Kamiński podkreślił, że jego ojciec czerpał energię z występów przed publicznością.

– Nie było jednego spektaklu, żeby nie siedział w garderobie i żeby nie powtarzał całej roli i nie przygotowywał sobie oddechu (...) On żył za pięciu. Uważał, że dożyje setki. Od dziecka był przyzwyczajony do bardzo ciężkiej pracy. Zaczynał od fizycznej pracy, którą wykorzystał przy budowie teatru, czyli w budowlance, jako nastolatek. Potem jeździł pracować do Anglii, wszytko wykorzystał, budując to miejsce. Poświęcił temu miejscu 20 lat swojego życia i całe swoje zdrowie – opowiadała żona Emiliana Kamińskiego.

W pewnym momencie Sieńczyłło postanowiła zaprzeczyć wszystkim plotkom, jakoby jej mąż "odszedł w spokoju".