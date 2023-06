Bazylia, mięta i kolendra: dzięki tym królowym sezonu grillowego świat jest smaczniejszy i zdrowszy

Wiosenno-letni sezon grillowy rozkręca się już na całego, warto więc przyjrzeć się z bliska pewnym zielonym darom natury, dzięki którym rozmaite potrawy staną się nie tylko o niebo smaczniejsze oraz bardziej aromatyczne, ale i zdrowsze (przecież nie od dziś wiadomo, że zioła m.in. regulują trawienie i dostarczają cenne witaminy oraz minerały). Jak w sposób lekki, łatwy i przyjemny kupić najlepsze zioła? Gdzie szukać rewelacyjnych inspiracji na ich zastosowanie? Spieszymy z odpowiedziami.

Bazylia, mięta i kolendra: zioła, które dają ci niemal nieskończoną ilość możliwości. Przecież mówimy tutaj o bardzo, ale to bardzo uniwersalnych dodatkach, które komponują się idealnie z całym mnóstwem dań, dodatków oraz deserów.

Zachwycają zarówno przy stole kuchennym albo w jadalni, jak i pod gołym niebem, gdy postanowisz odpalić grilla, a następnie zaserwować rodzinie lub znajomym coś naprawdę zachwycającego i niebanalnego.

Oczywiście w scenariuszu idealnym powinniśmy stawiać wyłącznie na rośliny uprawiane w warunkach ekologicznych, bez użycia pestycydów i nawozów sztucznych; wyhodowane dzięki współpracy doświadczonych ogrodników z pożytecznymi owadami.

Co zaserwować, aby grillowanie było jeszcze pyszniejsze?

SAŁATA Z GRILLOWANĄ CUKINIĄ I SŁONECZNIKIEM

Składniki:

niewielka cukinia

pęczek rzodkiewek

6-7 łyżek oleju rzepakowego

150 g ulubionego makaronu

100 g sera feta

2 opakowania ziaren słonecznika

1/4 kubka oliwy

sok wyciśnięty z jednej cytryny

łyżeczka musztardy

łyżka pasty tahini

ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę

2-3 łyżki startego parmezanu

sól i pieprz

bazylia, mięta lub/i kolendra – wedle uznania, tak jak lubisz

Przygotowanie:

Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu, a następnie przelej go zimną wodą. W misce połącz oliwę, sok z cytryny, musztardę, tahini, czosnek i parmezan.

Dopraw sos solą i pieprzem. Umytą cukinię pokrój w większe kawałki, a rzodkiewki w mniejsze cząstki, a następnie umieść je w misce i zalej olejem, dodając szczyptę soli i pieprz. Całość wymieszaj tak, aby były pokryte olejem.

Teraz usmaż je na grillu albo patelni grillowej (z obu stron, aż się zarumienią) i przełóż do miski z makaronem oraz słonecznikiem. Podawaj z sosem oraz fetą, posypane posiekanymi ziołami.

SZASZŁYKI Z KREWETKAMI I ANANASEM

Składniki:

12-15 krewetek

200 g świeżego ananasa (może być też z puszki)

3 łyżki ketchupu

szczypta chili

łyżka posiekanej natki kolendry

ząbek czosnku

łyżka soku z cytryny

2 łyżki oliwy

Przygotowanie:

Przygotuj marynatę, czyli ketchup, sok z cytryny, posiekane chili i czosnek, kolendrę i oliwę. Wymieszaj te składniki w misce, wedle uznania doprawiając solą i pieprzem. Ananasa pokrój na kawałki. Krewetki umyj, oczyść i pozbaw pancerzyków, a następnie wysusz ręcznikiem papierowym.

Ananasa oraz krewetki umieść w misce z marynatą i dobrze wymieszaj. Odstaw na chwilę. Składniki naprzemienne nabijaj na drewniane szpikulce do szaszłyków (wcześniej namoczonych w wodzie) i umieść na rozgrzanym ruszcie. Piecz po ok. 3-5 minut z każdej strony.

GRILLOWANE GRUSZKI Z KONFITURĄ

Składniki:

4 gruszki

250 g świeżych malin

duża garść liści mięty

0,5 l wody

150 ml białego wina

2 łyżki miodu

Przygotowanie:

Maliny umieść w rondelku i smaż na małym ogniu do uzyskania konsystencji konfitury. Na ostatnie 3-5 minut dodaj miętę. Gruszki umyj, przekrój na pół i pozbaw gniazd nasiennych. Do garnka wlej wodę, wino i dodaj miód. Wymieszaj, zagotuj.

Włóż gruszki do garnka z płynem i gotuj przez ok. 5-8 min. Następnie wyjmij je i osusz na ręczniku papierowym. Ułóż gruszki na rozgrzanym ruszcie grilla i piecz przez kilka minut. Po zdjęciu z ognia nałóż do zagłębienia każdego owocu porcję konfitury malinowo-miętowej.

Przy okazji napomknijmy, iż bazylia, mięta i kolendra sprawdzą się również wtedy, gdy zamarzysz o grillowanym kurczaku lub rybie (wystarczy dodać je do marynaty lub/i posypać nimi gotowe danie), a także...

...cóż, liczba zastosowań owych ziół jest tak ogromna, że nie jesteśmy w stanie opisać ich wszystkich. Zamiast tego polecamy wizytę na tej stronie – znajdziesz tam istny ocean przepisów, którym życie naprawdę staje się i znacznie smaczniejsze, i zdrowsze.

