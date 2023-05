Córka Ewy Kasprzyk już tak nie wygląda. Wyjawiła, jak udało jej się zrzucić blisko 30 kg

Ewa Kasprzyk i jej córka niedawno gościły razem na imprezie organizowanej przez klinikę medycyny estetycznej. Małgorzata Bernatowicz, która ma za sobą udział w takich programach jak "Must be the music" i "The Voice of Poland", olśniła wszystkich swoją metamorfozą. Przyznała, że udało jej się zrzucić niemal 30 kg.

Córka Ewy Kasprzyk schudła blisko 30 kg. Jakich zasad się trzymała? Fot. VIPHOTO/East News

Córka Ewy Kasprzyk schudła blisko 30 kg. Jakich zasad się trzymała?

Małgorzata Bernatowicz wraz ze sławną mamą, Ewą Kasprzyk ostatnio pojawiła się na promocji jednej z klinik medycyny estetycznej w stolicy. W sieci wylądowało wspólne zdjęcie pań. Widać na nim, że córka aktorki wygląda inaczej niż na zdjęciach sprzed paru lat. Prezentowała się naprawdę świetnie.

– Zabiegi to jest coś, co robię od niedawna, ale już widzę efekty. To jest coś, co zdecydowanie przyśpiesza tę utratę wagi. Natomiast trzeba wdrożyć dietę i ćwiczenia. Trzeba całościowo podejść do tematu. Ja po prostu jadłam zdrowiej – powiedziała w rozmowie z reporterem Plotka.

Bernatowicz nie stosowała żadnych drakońskich diet. Redukcja nie trwała miesiąc czy dwa. Był to dłuższy proces. Musiała zmienić nawyki żywieniowe. Wdrożyła także regularny ruch.

– Zrobiłam to delikatnie, stopniowo i właściwie w ogóle bez wysiłku. Nie byłam na żadnej konkretnej diecie. Korzystałam z rad medycyny chińskiej. Starałam się jeść trzy ciepłe posiłki dziennie – zwierzyła się córka aktorki.

– Dużo trenowałam, ale pozwalałam też swojemu ciału odpocząć, kiedy tego potrzebowało. Bez przeforsowania organizmu. No i tak przez kilka lat schudłam sporo – wyjaśniła.

Wieloletnie małżeństwo i córka Ewy Kasprzyk

Ewa Kasprzyk wyszła za mąż za Jerzego Bernatowicza, inżyniera budowy statków w 1986 roku. Doczekali się córki. Wiadomo, że Małgorzata Bernatowicz ma licencjat z anglistyki. Kobietę ciągnęło jednak do świata artystycznego. Zdecydowała się, że posłucha serca i spróbuje w muzyce.

Tak wylądowała w programie "Must be the music". Tam występowała razem z zespołem MashMish. Parę lat temu jej mama pojawiła się gościnnie w teledysku do utworu "Believe", który nagrała. Bernatowicz próbowała też swoich sił w "The Voice of Poland".

W najnowszym wywiadzie z Plotkiem oprócz mówienia o diecie Bernatowicz wyznała też, że mama nie bardzo chciała, żeby weszła do show-biznesu.

– Mama kiedyś bardzo nie chciała, żebym ja była w tym artystycznym świecie. Bardzo mnie przed tym próbowała chronić i może gdzieś tam dużo tego wsparcia nie było. Były pomysły na mnie, żebym miała normalną pracę. To wielu artystów słyszy zawsze od rodziców: znajdź normalną pracę. Od niedawna widzę, że nie ma wyjścia – powiedziała.

Co na to Kasprzyk? – Porzuciłam to marzenie o tym, że moje dziecko będzie miało normalną pracę. Ja nie miałam normalnego życia, ona nie miała ze mną normalnego życia. Mamy coś, co się wymyka pewnym normom i może dobrze. Świat muzyczny, jak słyszę, jest jeszcze trudniejszy niż aktorski. To przebijanie, żeby poszły za tym jeszcze sława i pieniądze, to nie jest takie proste – wytłumaczyła Plotkowi.

Nadmieńmy, że aktorka rozstała się ze swoim mężem i tatą Gosi po 36 latach związku. O kryzysie w ich związku mówiło się od dłuższego czasu, a aktorka sama rozsiewała ziarno niepewności, kiedy publicznie wspominała, że mieszka sama.

– Sprawa zakończyła się wyrokiem rozwodowym z dnia 25 września 2019 roku bez orzekania o winie. Wyrok jest prawomocny. Sprawa była z powództwa Ewy Kasprzyk – przekazał w rozmowie z "Super Expressem" Tomasz Adamski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku. Artystka, którą mogliśmy oglądać m.in. w słynnym "Koglu moglu", wkrótce po tym zaręczyła się z Michałem Kozerskim, z którym mogliśmy ją zobaczyć w programie "Power Couple".