Przedłużony weekend to minimum, żeby poznać Salzburg. Oto 8 rzeczy, które trzeba tam zobaczyć

Oliwia Predenkiewicz

S alzburg to miejsce magiczne, a trochę przez Polaków zapomniane. Nasi rodacy pędzący przez Austrię do Chorwacji lub po prostu w Alpy na narty często zapominają o tym mieście u podnóża najwyższych gór Starego Kontynentu. A to błąd, bo Salzburg to miasto z piękną przeszłością, które zapewni każdemu turyście masę zajęć. Oto osiem miejsc, które odwiedziłam ja – i które powinien zobaczyć każdy z was.