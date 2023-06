Tego nikt się nie spodziewał! Kim Cattrall wraca do "Seksu w wielkim mieście" – ale jest haczyk

Samantha Jones wraca do "Seksu w wielkim mieście"? Fani nie mogą uwierzyć, ale skonfliktowana z obsadą Kim Cattrall pojawi się w drugim sezonie "I tak po prostu...", kontynuacji kultowego przeboju. Niestety jej występ będzie tylko epizodem: wiadomo już, w jakiej scenie wystąpi.

Kim Cattrall powróci, ale na chwilę Fot. Kadr z "Seksu w wielkim mieście"

Kiedy w 2021 roku powrócił "Seks w wielkim mieście", fani nie kryli rozczarowania. W "I tak po prostu...", kontynuacji hitu HBO, pojawiły się tylko trzy przyjaciółki: Carrie, Charlotte i Miranda. Zabrakło ulubienicy widzów – Samanthy Jones granej przez Kim Cattrall.

Dlaczego? Oficjalne stanowisko brzmiało: Cattrall zrezygnowała z produkcji z powodów osobistych. Od lat mówiło się jednak o konflikcie między aktorkami. Cattrall nie ukrywała, że niezbyt dobrze dogadywała się z koleżankami z planu, a szczególnie mocno skonfliktowana była z Sarąh Jessicą Parker, czyli serialową Carrie.

W 2017 roku Cattrall bez ogródek powiedziała publicznie, że ona i jej koleżanki z planu "nigdy nie zostały przyjaciółkami". Szczególnie "wyróżniła" Sarah Jessicę Parker. – Myślę, że mogła być milsza. Naprawdę tak myślę. Nie wiem, jaki jest jej problem – wyjawiła.

Kim Cattrall pojawi się w "I tak po prostu...", czyli Samantha Jones znowu w "Seksie w wielkim mieście"

W środę serwis Max (dawniej HBO Max) potwierdził, że Kim Cattrall wystąpi w drugim sezonie "I tak po prostu...". Jednak Samantha Jones nie przyjedzie do Nowego Jorku, a rola Cattrall będzie wyłącznie epizodyczna. W finale sezonu Carrie Bradshaw ma rozmawiać ze swoją przyjaciółką – która w serialu wyjechała do Wielkiej Brytanii – przez telefon. Jak pisał magazyn "Variety", Cattrall pojawiła się na planie 22 marca w Nowym Jorku. Jednak "nie widziała się ani nie rozmawiała z gwiazdami serialu", w tym z Parkerem, Cynthią Nixon i Kristin Davis. Podobno nie kontaktowała się również z twórcą serialu, Michaelem Patrickiem Kingiem. Została jednak ubraną przez słynną kostiumografkę "Seksu w wielkim mieście", Patricię Field.

Dla fanów to zaskoczenie, jednak już w czerwcu zeszłego roku King powiedział "Variety", że Samantha powróci w drugim sezonie "I tak po prostu...". Nie wyjawił jednak szczegółów. – To wszystko jest jeszcze takie świeże. Jedna z moich głównych zasad brzmi: nie mów o czymś, dopóki nie stanie się to faktem – mówił wówczas twórca "Seksu w wielkim mieście". – Moim celem jest połączenie wszystkich postaci w tej mieszance, tak aby nie były na osobnych pasach startowych – dodała.

Jednak wcześniej Kim Cattrall stanowczo podkreślała, że nie wystąpi w "And Just Like That...", którego drugi sezon będzie miał premierę 22 czerwca. – Ten serial jest w zasadzie trzecim filmem. Oto cała jego kreatywność. Nigdy nie zaproponowano mi udziału w reboocie. Jasno wyraziłam swoje stanowisko w sprawie ewentualnego trzeciego filmu, więc dowiedziałam się o tym tak, jak wszyscy inni – z mediów społecznościowych" – mówiła w ubiegłym roku kanadyjsko-amerykańska aktorka urodzona w Wielkiej Brytanii.

Przypomnijmy, że "Seks w wielkim mieście", ekranizacja bestsellerowej książki Candace Bushnell pod tym samym tytułem, miał premierę w 1998 roku. Szybko stał się przebojem, a dziś ma kultowy status. Doczekał się sześciu sezonów i dwóch filmów pełnometrażowych: "Seksu w wielkim mieście" oraz "Seksu w wielkim mieście 2", które zostały jednak słabo ocenione. "I tak po prostu..." jest kontynuacją serialu po 17 latach.

