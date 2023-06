FEST Festival coraz bliżej! To ostatni moment, aby zdobyć bilet z tańszej puli

Podczas zbliżającego się FEST Festivalu 2023 będzie można usłyszeć zarówno światowe gwiazdy, jak i ulubionych wykonawców polskiej sceny muzycznej. Wystąpią m.in.: The Chemical Brothers, Peggy Gou, Kasabian, Steve Angello, Róisín Murphy, Yungblud, M83, Ferg, Sofi Tukker, Don Diablo, Kungs, Bonobo, Yung Lean, Oliver Heldens, The Blaze oraz ponad 200 artystów. Warto pospieszyć się z podjęciem decyzji, aby usłyszeć ulubionych artystów na żywo - bilety w tańszej puli SPRING TIX są dostępne jedynie do 1 czerwca do godziny 23:59!

fot. mat. prasowe

Przed nami święto muzyki, koloru oraz wielka celebracja życia – FEST Festival! Hasło przewodnie tegorocznej edycji to MANIFEST YOURSELF, czyli zaproszenie do wyrażania siebie na wszelkie sposoby, inspirowania ludzi wokół oraz stworzenia społeczności, która opiera się na energii każdej, pojedynczej jednostki. Pomiędzy 9 a 13 sierpnia w zjawiskowo udekorowanym Parku Śląskim za pomocą najróżniejszych odmian sztuki dostarczymy tysięcy okazji do zachwytu i emocji. Muzyczna warstwa festiwalu to ponad 200 występów ulokowanych na 11, wyróżniających się swoim unikalnym charakterem, scenach. FEST to także święto sztuk wizualnych i performansu oraz okazja do spróbowania czegoś nowego – np. lotu balonem, zażycia relaksującego masażu lub nawet zrobienia sobie tatuażu. Integralną częścią wydarzenia są też panele dyskusyjne z ekspertami w swoich dziedzinach. FEST to festiwal możliwości i wyboru.

Zobacz aftermowie FEST Festivalu 2022:

Na FEST Festivalu 2023 wystąpią między innymi:

9 sierpnia (środa): Steve Angello, The Blaze, Sub Zero Project, Two Feet, Yung Lean

10 sierpnia (czwartek): Kasabian, FERG, Róisín Murphy, SOFI TUKKER with Bob’s Dance, Shop, Yungblud

11 sierpnia (piątek): Peggy Gou, Bonobo, Don Diablo, Kungs, M83, Two Door Cinema Club

12 sierpnia (sobota): The Chemical Brothers, 070 Shake, 2115, Aitch, Crystal Fighters, Oliver Heldens

13 sierpnia (niedziela) : EXTRA DAY at Eden Stage oraz ponad 200 innych artystów.

Bilety na FEST Festival 2023 w tańszej puli SPRING TIX są dostępne jedynie do 1 czerwca do 23:59 na stronie www.festfestival.pl oraz Going.

KARNET 4-DNIOWY SPRING TIX - 749 PLN

KARNET WEEKENDOWY SPRING TIX - 549 PLN

Od 2 czerwca obowiązywać będzie pula LAST CHANCE, w której ceny biletów na FEST Festival wzrosną - karnet 4-dniowy będzie dostępny w sprzedaży za 839 zł. Pierwszy dzień czerwca to ostatnie chwile, aby zdobyć przepustkę do wakacyjnej zabawy w tańszej puli SPRING TIX!

Organizator wydarzenia: Follow The Step