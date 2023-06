Jest reakcja ministerstwa w sprawie Marciniaka. Padły słowa o manipulacji

– Sprawa donosu jest wielką manipulacją. Z samego rana wystąpimy do UEFA ze stanowiskiem popierającym sędziego Szymona Marciniaka – zapowiedział minister Kamil Bortniczuk. UEFA ma wydać w piątek 2 czerwca oświadczenie ws. sędziego.

Jest reakcja ministerstwa sportu ws. Szymona Marciniaka. Fot. Michal Zebrowski/East News

UEFA dostała już oficjalne stanowisko polskiego Ministerstwa Sportu. Informację przekazano na Twitterze.

Ministerstwo sportu przekazało, że resort pozostaje w kontakcie z sędzią Szymonem Marciniakiem. Jak pisaliśmy w naTemat, nieoficjalnie wiadomo, że UEFA podjęła już decyzję w sprawie polskiego sędziego.

Czy Szymon Marciniak poprowadzi finał Ligi Mistrzów?

Szymon Marciniak został zawieszony i nie poprowadzi finału Ligi Mistrzów – podał Tomasz Smokowski z "Kanału Sportowego", powołując się na "bardzo dobrze poinformowane źródła".

UEFA miała podjąć taką decyzję w nocy z czwartku na piątek po tym, jak Marciniak wziął udział w konferencji organizowanej przez skrajnie prawicowego polityka Sławomira Mentzena. Informacja nie została oficjalnie potwierdzona.

Kontrowersje wokół eventu, w którym wziął udział polski sędzia piłkarski, zapoczątkował donos. Ten na Marciniaka złożyła antyrasistowska organizacja "Nigdy więcej". Jeden z jego współtwórców Rafał Pankowski napisał: "jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki".

"Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje" – napisał Pankowski.

Marciniak zabiera głos w sprawie eventu z Mentzenem

Swoje oświadczenie w sprawie wydał także sam Szymon Marciniak. W liście do redakcji "Przeglądu Sportowego" napisał: