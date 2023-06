Zbliża się czas, który da nam szansę na odbicie się od dna w życiu. To pełnia truskawkowego Księżyca

Przed nami pełnia truskawkowego Księżyca. Co więcej, wystąpi superpełnia, co oznacza, że srebrny glob będzie wydawał się większy niż zazwyczaj. Taka pełnia ma zwiastować ważne zmiany w naszym życiu. 4 czerwca przyjdzie czas na podjęcie decyzji, z którymi zwlekaliśmy od dawna. To szansa na wyjście z życiowego dołka, ale nie każdy znak zodiaku ją wykorzysta.

Pełnia truskawkowego Księżyca. Co to znaczy – zmiany dla każdego znaku Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Pełnia truskawkowego Księżyca – zmiany w życiu

Wiele osób sceptycznie podchodzi do astrologii, więc zacznijmy od faktów. Truskawkowy Księżyc czy Superksiężyc, jak go nazywają astrologowie, pojawia się na niebie co roku. W 2023 roku jego pełnia wypada 4 czerwca o godzinie 5:43. Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające, to gołym okiem zobaczymy Księżyc o lekkim czerwonym czy różowym zabarwieniu. Nów natomiast nastąpi 18 czerwca o godzinie 6:39.

Nazwa jednak nie pochodzi od koloru Księżyca – tę miały nadać plemiona z Ameryki Północnej, dla których czerwiec był miesiącem zbiorów truskawek. Czasem truskawkową pełnię określano mianem różanej, bo w tym czasie zakwitały również kwiaty dzikiej róży. Niektórzy wierzą, że truskawki zjedzone podczas tej pełni pomogą spełnić marzenia. Można to potraktować jak swego rodzaju rytuał, który jednak nie ma żadnych naukowych podstaw.

Co jednak oznacza dla nas pojawienie się na niebie takiego Księżyca? Pełnia wzejdzie w znaku Strzelca, a to oznacza wiele zmian, szczególnie w kontekście romantycznym. Podkreśla się także, że pełnia truskawkowego Księżyca to szansa na wyjście z życiowego dołka, odbicie się od dna, podjęcie decyzji dotyczących relacji międzyludzkich i romantycznych, które od dawna były odkładane na potem.

Pełnia truskawkowego Księżyca to dobry moment na:

planowanie podróży,

podejmowanie ważnych decyzji,

podejmowanie ryzyka,

ważne decyzje w życiu miłosnym.

Różowy Księżyc – zmiany w miłości

Chociaż pełnia truskawkowego Księżyca wydarzy się w Strzelcu, nie oznacza to, że akurat ten znak zodiaku najbardziej odczuje zmiany z nią związane. Znaczy to raczej, że żywioł ognia, do którego należy Strzelec, sprawił, iż już kilka dni przed 4 czerwca niektórzy z nas poczuli niepokój i przypływ natrętnych myśli spowodowanych... brakiem poczucia wolności. Strzelec zachęca do tego, by gnać przed siebie.

Z drugiej strony Księżyc w Strzelcu ma być dobrym czasem na zbliżenie się do swojego partnera. Truskawkowa pełnia sprzyja tak poważnym momentom, jak obietnice, nowe początki w relacji, wspólnie zamieszkanie, zaręczyny, a nawet śluby. Nie chodzi jednak o to, by takie wydarzenia życiowe planować na 4 czerwca, ale rozmowy na ten temat mogą być dobrym pomysłem od tego dnia.

Pełnia truskawkowego Księżyca sprawi, że staniemy się bardziej emocjonalni. Uczucia wypływać będą z naszego wnętrza zdecydowanie łatwiej niż na co dzień. Romantyczna atmosfera i pragnienie bliskości również będą nam towarzyszyć. A co ze związkami, które od jakiegoś czasu nie radzą sobie najlepiej? Jeśli od dłuższego czasu pojawiają się między wami nieporozumienia, ciche pretensje i żal, może okazać się, że ważna zmiana do podjęcia to właśnie ta o rozstaniu. Truskawkowy Księżyc zachęca nas też do domknięcia starych spraw, szczególnie tych z pierwszego półrocza obecnego roku. Księżyc w Strzelcu emanuje wolnością, wskazuje wszystko, co nas ogranicza w działaniu i nie pozwala czuć się spełnionym.

Będziemy więc zmieniać te dziedziny życia, w których nie czujemy swobody. Jeśli partner daje nam czuć się sobą – zmiany będą pozytywne. Jeśli czujemy się w związku ograniczeni – rewolucja księżycowa może dopomóc w rozstaniu.

Zmiany mogą pojawić się też jednak na płaszczyźnie pracy, rodziny, znajomych czy przyjaciół. Czerwcowa pełnia ułatwi podjęcie decyzji, które przyniosą wolność potrzebną do realizacji celów w drugiej połowie roku.

Pełnia truskawkowego Księżyca – Bliźnięta w słońcu

Można powiedzieć, że na celowniku truskawkowego Księżyca znajduje się znak Bliźniąt. Dlaczego? Słońce od 4 czerwca będzie się znajdowało w tym właśnie znaku. Bliźnięta będą dążyły do prawdy w swoim życiu. Możliwe, że podejmą ważną decyzję dotyczącą spraw miłosnych lub ta zostanie podjęta za nie, jeśli w porę się nie zdecydują.

Osoba spod tego właśnie znaku może uznać, że brakuje jej wolności. Będzie analizowała swoją relację miłosną i szukała jak najlepszego rozwiązania. Chęć ucieczki i nadmierny optymizm mogą sprawić, że kolejne miesiące będą trudne.

Pełnia truskawkowa – nie uciekaj

Możemy poczuć zew wolności, ale to nie znaczy, że warto się mu poddać. Nieprzemyślane i desperackie zrywy mogą w życiu namieszać. Starajmy się odróżnić ograniczające nas relacje od pragnienia rzucenia się w wir namiętności. Poza tym możemy czuć większy niż na co dzień optymizm, który zachęci nas do ukrywania problemów.

Gdzie zobaczymy truskawkowy Księżyc?

Pełnia Truskawkowego Księżyca 2023 wydarzy się nad ranem. Przy dobrej pogodzie oraz bezchmurnym niebie będzie widoczna gołym okiem z każdego miejsca w Polsce także w nocy – 3 i 4 czerwca. Do obserwacji pełni Księżyca nie będzie nam potrzebny teleskop ani inny profesjonalny sprzęt.