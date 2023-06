Unikalne warsztaty dla dziewczynek. Przyszłe budowniczki zaprasza Centrum Nauki Kopernik

Wolność wyboru jest kwestią fundamentalną. Żeby jednak można było coś wybrać, trzeba to poznać. Ta zasada odnosi się np. do ścieżki kariery zawodowej. Jeśli nikt nam jej nie zaprezentuje albo będzie głosił, że nie jest ona dla nas, trudno wtedy mówić o obiektywnych wskaźnikach zainteresowania danym zawodem. O tym, jak dużą rolę w wyborze odgrywa świadomość, wie ERBUD, orędownik równości w budownictwie.

"Młode MajstERki" to unikalne warsztaty budowlane dla dziewczynek w Warszawie, których organizatorem są Grupa ERBUD i Centrum Nauki Kopernik. Zajęcia startują 3 czerwca 2023 i odbędą się w 3 kolejne soboty tego miesiąca. Materiały prasowe / Grupa ERBUD

W ostatnich latach dużo słyszy się o rosnącym zainteresowaniu kobiet informatyką. Rzadziej mówi się o branży budowlanej. Tymczasem należy ona do najmniej sfeminizowanych na rynku. Na tle Europy relatywnie niewielki procent studentów polskich uczelni technicznych stanowią kobiety. I to w sytuacji, gdy budownictwo zmaga się z niedoborem kadr. ERBUD proponuje inicjatywy, które mają być odpowiedzią na oba wyzwania.

Jedną z nich są warsztaty budowlane dla dziewczynek, wpisujące się w szerszą strategię związaną z promocją zawodu inżynierek wśród kobiet i wspieraniem równości w branży. Największa grupa budowlana w Polsce niebędąca częścią międzynarodowych holdingów od lat podejmuje temat równouprawnienia w branży i serią inicjatyw zachęca kobiety do kariery w budownictwie. Teraz rusza z programem cyklicznych warsztatów.

Najnowsza inicjatywa to pokłosie ogromnego sukcesu pilotażowej serii warsztatów "Młode MajstERki" z 2022 roku. Jak przypominają pomysłodawcy projektu, zainteresowanie nim było tak duże, że bilety wyprzedały się w ciągu kilkunastu minut. Akcję nagrodzono m.in. srebrnym Innowatorem ESG przez Polskie Stowarzyszenie ESG oraz Złotym Spinaczem za najlepszą kampanię w branży Nieruchomości/Budownictwo.

– Odzew na zeszłoroczne, pilotażowe warsztaty przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Zainteresowanie było tak duże, że niestety dla wielu dzieci zabrakło już miejsca. Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację tego wydarzenia co roku, aby każdy mógł poznać tajemnice budownictwa i bawiąc się, zmierzył z konstrukcyjnymi wyzwaniami – komentuje Dariusz Grzeszczak, prezes Grupy ERBUD.

Warsztaty budowlane dla dziewczynek "Młode MajstERki" w cyklicznej formie zostaną zorganizowane przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, niezwykle popularną instytucję naukowo-popularyzatorską w Polsce, a zarazem jedno z największych centrów nauki w Europie. Na zajęcia w warszawskim multimedialnym muzeum edukacyjnym, z którym współpracę nawiązał ERBUD, przewidziano trzy czerwcowe soboty.

– Chcemy przekonać dziewczęta, że budowanie nie musi być domeną chłopców. Organizowane przez nas warsztaty mają funkcję przede wszystkim edukacyjną, ale ich celem jest również promocja budownictwa wśród najmłodszych i ich rodziców. Uważam, że często to właśnie ci drudzy nieświadomie zamykają drogę do kariery swoim dzieciom, ulegając stereotypom przypisującym zawód do płci. Mam nadzieję, że nasza inicjatywa pomoże im przyjąć inną perspektywę – mówi Agnieszka Głowacka, wiceprezeska Grupy ERBUD.

Program warsztatów stworzonych przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik oraz inżynierki ERBUD-u obejmuje m.in.: testowanie różnych narzędzi budowlanych, rozwiązywanie konstrukcyjnych wyzwań, poznawanie składników zaprawy murarskiej i budowanie ściany z cegieł. Ćwiczenia pomyślano tak, by oddawały atmosferę i warunki jak najbliższe prawdziwej budowie, gdzie "brudzące" prace to norma.

– Ogromnie się cieszymy, że znów możemy zaprosić dziewczynki na naszą edukacyjną budowę. Po zakończeniu ostatnich zajęć otrzymywaliśmy mnóstwo pytań o kolejne edycje. "Młode MajstERki" to okazja do swobodnego eksperymentowania, ćwiczenia zdolności manualnych oraz rozwijania kompetencji przyszłości, związanych z podejmowaniem nowych wyzwań i testowaniem własnej kreatywności – komentuje Katarzyna Nowicka, rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik.

Warsztaty startują 3 czerwca i odbędą się w 3 kolejne soboty w Centrum Nauki Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie. Akcja, nad którą patronat objął Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, skierowana jest do dziewczynek w wieku 6-9 lat, co z racji doboru tej grupy wiekowej czyni ją unikalną na rynku zajęć dla dzieci. Bilety w cenie 29 zł można zakupić pod tym adresem.