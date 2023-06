Juror "Top model" zaskoczył najnowszą publikacją. Woliński pokazał się całkiem nago

Dawid Woliński zaskoczył swoją najnowszą publikacją w mediach społecznościowych. Juror z programu "Top Model" zapozował do zdjęcia całkiem nago.

Dawid Woliński pokazał swoje odważne kadry. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Przypomnijmy, że Dawid Woliński jest jednym z bardziej sławnych polskich projektantów mody. Jego nazwisko jest dobrze znane w branży modowej, gdzie od lat tworzy swoje imperium.

Stylista w swojej karierze miał szansę przyodziać w kreacje swojego projektu plejadę polskich gwiazd m.in. Joannę Krupę, Katarzynę Sokołowską, Małgorzatę Sochę, Julię Wieniawę, Maffashion, Joannę Przetakiewicz, Nataszę Urbańską i wiele innych znanych twarzy.

Poza działalnością w zakresie projektowania ubioru i dodatków Woliński może pochwalić się telewizyjną karierą. Od 2010 roku niezmiennie zasiada jako jeden z czterech jurorów w programie "Top Model". Format przyczynił się do tego, że stał się bardziej rozpoznawalny.

Woliński i jego nagie kadry na Instagramie

Dawid aktywnie prowadzi też swoje profile w mediach społecznościowych. Ostatnio na jego Instagramie pojawił się nowy post, który wywołał niemałe poruszenie w komentarzach. Woliński zrobił sobie zdjęcie w łazience, gdy był całkiem nago. Tylko intymne części ciała zakrył ręcznikiem.

W opisie przyznał, że nie wyspał się z powodu głośnych kosiarek, które hałasowały za oknem. Gwiazdor "Top Model" przed długim dniem na planie zdjęciowym, postanowił wybrać się na siłownię.

"Kto rano wystaje, tego musiał obudzić huk kosiarek na Mokotowie! Siłownia przed pracą i 14-godzinnym siedzeniem w studio 'Top Model'" – napisał projektant.

Nie jest tajemnicą, że Dawid Woliński od lat jest fanem siłowni i aktywności fizycznej. W jednej z pierwszych edycji programu "Top Model" uczestniczka kąśliwie odpowiedziała na ocenę jurora, sugerując, że ten wcale nie wygląda korzystnie. Wygląda na to, że projektant wziął to sobie do serca i postarał się o najlepszą wersję siebie.

Od tamtej pory Woliński przeszedł spektakularną metamorfozę. Stale trenuje i dobrze się odżywia. Na przestrzeni lat wyrzeźbił też pokaźne mięśnie. Dodajmy, że to nie pierwszy raz, gdy Woliński pręży swoją muskularną sylwetkę na Instagramie.

W lutym 2022 roku też dodał odważne kadry. Na jednym z ujęć zapozował zupełnie nago w turkusowej wodzie. Jedynie przyrodzenie przysłonił dłonią. Na kolejnych dwóch zdjęciach zażywał kąpieli pod prysznicem, a ręcznik ledwo zasłaniał intymną strefę. Na ostatniej fotografii Woliński przechadzał się po słonecznej plaży, mając obwiązaną wokół bioder chustę we wzór zebry.

"Mam już dość tej obrzydliwej pogody! Chce lata! Chce się rozbierać i pływać w oceanie ! Taki plan!" – przyznał Woliński w opisie zdjęć. Potem usunął post na chwilę i ponownie go dodał ze zmienionym opisem. "Mam dość tej okropnej pogody! Chcę słońca, wakacji, pływać w oceanie! Taki plan" – poprawił. W mgnieniu oka na odważną sesję zdjęciową Wolińskiego zareagowali internauci. "Niezłe widoki"; "Gorąco"; "Hot man" – komplementowali go w komentarzach. Małgorzata Rozenek-Majdan także udzieliła się pod postem. Porównała projektanta do Chrisa Appletona.