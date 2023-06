Dziś orędzie prezydenta Dudy. Wygłosi przemówienie "dotyczące przyszłości"

We wtorek na godzinę 20:00 zaplanowano orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Informację o planach prezydenta przekazała szefowa jego kancelarii. Orędzie będzie emitowane w telewizji publicznej.

O czym będzie orędzie Dudy? 6 czerwca prezydent wygłosi przemówienie Fot. WOJCIECH STROZYK / REPORTER

Zapytana o tematykę orędzia Grażyna Ignaczak-Bandych odpowiedziała: "Dotyczy przyszłości, tylko tyle mogę powiedzieć" – cytuje szefową KPRP Wirtualna Polska. Nieco więcej zdradził szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, który był gościem Radia Wnet.

Na pytanie prowadzącego, czy wieczorem Polacy powinni włączyć telewizory, odpowiedział: "Proponuję włączyć".

– Pan prezydent wybiera takie sposoby komunikacji z narodem i ze społeczeństwem, jakie uznaje za stosowne. Przypomnę tylko, tydzień temu w Połczynie-Zdroju bardzo wyczerpująco tłumaczył powody swojej decyzji dotyczącej ustawy o komisji weryfikacyjnej właśnie nie politykom, nie publicystom, tylko zwykłym mieszkańcom tej miejscowości – dodał Szrot.

– I teraz ten apel pójdzie nie do jednej miejscowości, tylko do całej Polski? – dopytywał prezenter. – Być może – odpowiedział Szrot.

Duda krytykowany za "lex Tusk"

Można więc przypuszczać, że orędzie prezydenta będzie miało związek z podpisaną przez niego niedawno ustawą zwaną "lex Tusk" oraz złożoną do niej nowelizacją. Andrzej Duda podpisał się pod niekonstytucyjnym aktem autorstwa PiS, z czego chciał się pośrednio wycofać.

Jak pisaliśmy w naTemat, kilka godzin po wygłoszeniu orędzia, do Sejmu trafił nowy projekt ustawy. Według propozycji prezydenta ani posłowie, ani senatorowie nie będą mogli zasiadać w organie. Od decyzji komisji będzie można odwołać się nie tylko do sądu administracyjnego, ale także do sądu apelacyjnego. Zlikwidowane zostaną także środki zaradcze takie jak pozbawienie praw publicznych na okres do 10 lat.

Prezydent zaproponował, by komisja stwierdzała, że osoba działająca pod wpływem Rosji, nie wystawia rękojmi dobrego działania w interesie publicznym. Ostatnia kwestia dotyczy wzmocnienia transparentności działania komisji przez podkreślenie, że jej obrady powinny być jawne, poza konkretnymi wyjątkami.