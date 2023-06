D o niebezpiecznego zdarzenia doszło przy ulicy Światowida w Warszawie. Tramwaj potrącił mężczyznę, który został zabrany do szpitala. Niewykluczone, że mogła to być próba samobójcza. Ruch został wstrzymany w obu kierunkach.





Tramwaj potrącił pieszego w Warszawie. Policja wyjaśnia, co się stało

redakcja naTemat

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przy ulicy Światowida w Warszawie. Tramwaj potrącił mężczyznę, który został zabrany do szpitala. Niewykluczone, że mogła to być próba samobójcza. Ruch został wstrzymany w obu kierunkach.