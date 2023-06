Red Hot Chilli Peppers 2023 Global Tour. Goście specjalni: Iggy Pop i The Mars Volta

Artykuł PR Live Nation

T rasa koncertowa Red Hot Chili Peppers wspiera wydane w 2022 roku dwa albumy studyjne Unlimited Love i Return of the Dream Canteen. Obydwa krążki odnotowały #1 na liście Billboard Top Album Sales. Po nominacji do nagrody Grammy za najlepszą piosenkę rockową „Black Summer”, zespół postanowił wyruszyć w 23-dniową światową trasę koncertowa, która rozpocznie się w środę 29 marca w BC Place w Vancouver, wybrzmi na stadionach i festiwalach w całej Ameryce Północnej, m.in. w Las Vegas, San Diego, Houston, oraz w Europie, m.in. w Lizbonie, Madrycie czy Wiedniu. Trasa zakończy się w sobotę, 23 lipca na Hampden Park w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Gośćmi specjalnymi na wybranych koncertach będą: The Strokes, Iggy Pop, The Roots, The Mars Volta, St. Vincent, City and Colour, Thundercat i King Princess.