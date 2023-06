Tragedia w hotelu w Albanii. Turystka z Polski wypadła z okna

Do tragedii doszło w hotelu w Durres w Albanii. Jak podaje serwis JOQ Albania, ofiarą jest 55-latka pochodząca z Polski. Według wstępnych ustaleń doszło do nieszczęśliwego wypadku i kobieta wypadła z okna na szóstym piętrze.

Tragedia w hotelu w Durres. Polka wypadła z okna na 6. piętrze

Serwis JOQ Albania informuje, że do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w hotelu Royal w 13. dzielnicy miasta Durres, które leży nad samym Morzem Adriatyckim. Obok Sarandy to także druga najbardziej popularna lokalizacja w Albanii wśród polskich turystów.

"Turystka, która straciła życie, to 55-latka pochodząca z Polski. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że polska turystka była nietrzeźwa, kiedy wypadła z szóstego piętra hotelu, w którym spędzała wakacje" – czytamy.

Ze wstępnych ustaleń albańskich służb wynika, że do śmierci kobiety nie przyczyniły się osoby trzecie, a był to nieszczęśliwy wypadek. Mimo to śledczy badają również, czy mogło dojść do awantury między parą.

Wszyscy pracownicy hotelu, mąż 55-latki i świadkowie zostali przesłuchani. Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Jak z kolei podaje Wirtualna Polska, kobieta przyjechała do Albanii dzień wcześniej. Był to pierwszy wieczór tygodniowych wakacji, na które 55-latka wybrała się wraz z mężem. Mężczyzna zeznał policji, że oboje pili alkohol i świętowali pierwszy dzień wakacji.