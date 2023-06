Wystawa na cześć Papcia Chmiela w Warszawie. Ponad setka unikatowych eksponatów

Fot. Na zdjęciu Mateusz Trąbiński. Autor zdj. Paweł Mączewski

7 czerwca słynny "Papcio Chmiel" obchodziłby swoje setne urodziny. Z tej okazji Rada i Zarząd Dzielnicy Śródmieście w Warszawie zorganizowali wydarzenie "Niech żyje Papcio! W Śródmieściu".

Tylko w sobotę (10 czerwca) będzie można zobaczyć ponad setkę niesamowitych eksponatów ze świata Tytusa, Romka i A'Tomka, legendarnej trójki bohaterów polskiego komiksu. W ramach wydarzenia zaplanowano także spotkania m.in. z dziećmi Henryka Jerzego Chmielewskiego.

Jego córka Monique Lehman jest malarką i twórczynią gobelinów, którą można kojarzyć z reality show "Żony Hollywood". Syn Artur Chmielewski pracuje w NASA. Obecnie zajmuje się m.in. budowaniem helikoptera na Marsa.

Ponadto na miejscu odbędą się też warsztaty, pokaz filmu oraz gra miejska.

Wśród eksponatów znajdą się m.in. t-shirty wydane w latach 80., pochodzące z tego okresu sprzedawane nielegalnie gumowe figurki trójki bohaterów, czy mające blisko 20 lat świetnie zachowane pudełko z lizakami Tytusa, Romka i A'Tomka.

Wszystkie te rzeczy pochodzą z prywatnej kolekcji Mateusza Trąbińskiego, kolekcjonera posiadającego największą i najbardziej zróżnicowaną kolekcję rzeczy komiksowych i okołokomiksowych wydanych w Polsce. Mowa tu począwszy od wycinków z gazet, po kubki, magnesy na lodówkę, figurki, czy wreszcie komiksy.

Mateusz zajmuje się tym od 1998 roku, wszystkich rzeczy ma na stanie kilkadziesiąt tysięcy. Nie chce zdradzić, ile kosztuje jego najcenniejsza zdobycz.

Pytam go, czy obok Janusza Christy, twórcy Kajko i Kokosza, Papcio Chmiel był ojcem polskiego komiksu. – Nie ujmując nic Januszowi Chriście, myślę jednak, że Papcio Chmiel był artystą większego formatu. On był mentorem dla wielu twórców komiksowych, działał na wielu płaszczyznach – tłumaczy mi Trąbiński.

– Oczywiście obok niego byli też inni, jak Tadeusz Baranowski, Szarlota Paweł i Jerzy Wróblewski, ale Papcio bez wątpienia jest międzypokoleniową ikoną polskiego komiksu – dodaje.

Powstaje więc pytanie, w czym tkwił sekret Pacia Chmiela, że swoją twórczością docierał do tak wielu pokoleń?

Papcio Chmiel doskonale bawił się językiem i formą. Miał też niebywałą wyobraźnię. To powodowało, że zarówno młodsi i starsi odnajdywali w tym dla siebie dużo frajdy. Wiele pokoleń uczyło się czytać na komiksach Chmielewskiego! Być może przy dzisiejszym zalewie "Marveli" młodszy czytelnik może uznać, że graficznie jest to niedopuszczalne, ale ja kompletnie się z tym nie zgodzę. Sięgając po Tytusa, Romka i A'Tomka znajdziecie oryginalną kreskę, oryginalne pomysły, niebanalne gry słowne i dużo ponadczasowych treści. To pokazuje, że Papcio Chmiel wyprzedzał swoją epokę.

Matusz Trąbiński

Kolekcjoner