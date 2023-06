Karambol na A4. Dwie osoby ranne i duże utrudnienia w ruchu na Dolnym Śląsku

Na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku w niedzielę doszło do kilku wypadków. To spowodowało duże utrudnienia w ruchu w tej okolicy. Na szczęście nie ma żadnych ofiar śmiertelnych.

Zdjęcie jest ilustracją do treści. Fot. Artur Barbarowski/East News

Seria wypadków na A4. Duże utrudnienia w ruchu

"Pod Kątami Wrocławskimi, na pasie w kierunku Wrocławia, rozpościera się dziesięciokilometrowy korek. Prawie 9 kilometrów ma zator od węzła Wrocław Południe w kierunku Legnicy" – podała w niedzielę po południu Gazeta Wrocławska.

Według jej źródeł korek powiększa się. Powodem tak gigantycznych utrudnień są wypadki, na które nałożyły się tez powroty z długiego weekendu.

– Na odcinku pomiędzy 140 a 160 kilometrem autostrady A4 doszło dziś po południu do aż pięciu kolizji z udziałem samochodów osobowych. We wspomnianych Pietrzykowicach zderzyły się aż cztery samochody – przekazała gazecie starsza aspirant Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

– Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – dodała policyjna rzeczniczka.

Na miejscu pracują służby, które starają się, aby sytuacja jak najszybciej wróciła do normy. Lewy pas autostrady A4 jest zablokowany, ruch odbywa się prawym pasem. Utrudnienia mają potrwać do godz. 19:00.