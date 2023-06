Czterech Egipcjan próbowało zgwałcić 17-latkę na greckiej plaży. Uratował ją barman-karateka

22-letni pracownik baru na plaży, a jednocześnie ekspert sztuk walki uratował 17-latkę przed czterema Egipcjanami, którzy próbowali ją zgwałcić na plaży Freattyda w greckim Pireusie. Media w Grecji już okrzyknęły go bohaterem.

Karateka uratował 17-latkę przed gwałtem. Fot. Parapolityka.gr/screenshot

22-letni pracownik baru na plaży we wtorek w południe w ostatniej chwili uratował 17-latkę przed czterema Egipcjanami, którzy próbowali ją zgwałcić na plaży Freattyda w Pireusie w Grecji. Mężczyzna opowiedział o wszystkim, czego doświadczył w rozmowie z lokalnymi mediami.

Kafetziadis opowiedział mediom, co stało się na plaży

22-letni Manolis Kafetziadis, który jest także ekspertem sztuk walki, a dokładnie karate wyjaśnił ERT, w jaki sposób napastnicy próbowali go odepchnąć. – Nie dałem się otoczyć. Próbowali we mnie rzucać kamieniami, ale to nie zadziałało – relacjonował.

Następnie, jak wyjaśnił, próbował uspokoić zszokowaną dziewczynę, a także nie pozwolić uciec Egipcjanom do przyjazdu policji. – Dziewczyna była przerażona, cała we łzach. Czekałem z nią na przyjazd policji – mówił.

Co więcej, jak podają greckie media, wcześniej sprawcy zaatakowali i zranili także koleżankę dziewczyny, która siedziała z nią na skałach przy plaży.

Greckie służby zatrzymały napastników. Czerech Egipcjan usłyszało już zarzuty usiłowania gwałtu, rabunku i uszkodzenia ciała.