Na kanclerza Niemiec spadła fala krytyki. Scholz zażartował z uchodźców

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czasie jednego ze spotkań opowiedział "żart" o uchodźcach. Jego wypowiedź wywołała falę oburzenia.

Fot. Markus Schreiber/Associated Press/East News

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas dorocznego dnia Kościoła Ewangelickiego obchodzonego w Norymberdze powiedział, że choć Niemcy nie mają granic zewnętrznych UE, to właśnie w jego kraju jest najwięcej osób ubiegających się o azyl. Dodał też, że większość z nich nie rejestrowała się wcześniej w innych krajach UE.

Scholz zażartował ws. uchodźców. Fala krytyki

– Już żartowałem w Radzie Europejskiej, że Niemcy muszą mieć duże plaże na Morzu Śródziemnym. Bo tak naprawdę więcej uchodźców z basenu Morza Śródziemnego przybywa do Niemiec niż do każdego z krajów nad Morzem Śródziemnym – to dokładnie powiedział niemiecki kanclerz.

Jego "żart" spotkał się z falą krytyki. Organizacja ratownictwa morskiego Sea Watch podkreśliła, że ​​w samym tylko 2023 roku na morzu zginęło już ponad 1150 osób, a jedyną rzeczą, o której kanclerz mógł pomyśleć, był "tandetny żart".

Na wypowiedź Scholza zareagowali też wiceprzewodniczący Linke Lorenz Goesta Beutin, a deputowany CDU Matthias Hauer napisał, że "kanclerz nie powinien nabijać się z ludzkiego cierpienia".

Z kolei wpływowa socjaldemokratka Lilly Blaudszun, członkini kierownictwa Kongresu Ewangelickiego, powiedziała, że ​​"socjaldemokratyczny kanclerz nigdy nie powinien mówić w ten sposób o ludziach".

W Niemczech tylko do końca kwietnia złożono ponad 100 tys. wniosków o azyl

Dodajmy jednak, że tylko w pierwszych czterech miesiącach 2023 roku w Niemczech złożono ponad 101 000 wniosków o azyl – to wzrost o 78 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W maju natomiast Deutsche Welle donosiło, że kanclerz zwiększył kwotę ryczałtową wypłacaną 16 rządom w landach na radzenie sobie z uchodźcami o 1 miliard euro na 2023 rok.

Rząd federalny i landy zgodziły się również na modernizację swoich systemów informatycznych, aby przyspieszyć składanie wniosków o azyl. – Kontrolowanie i ograniczanie nielegalnej migracji jest dla Niemiec priorytetem – powiedział wówczas Scholz.

Dodajmy też UNHCR podaje, że liczba przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców w Europie wzrosła do 21,8 mln do końca 2022 roku, w tym prawie 12,4 mln uchodźców, 1,3 mln osób ubiegających się o azyl, 7,2 mln osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP) i 474 000 bezpaństwowców. Wlicza się w także uchodźców z Ukrainy.

UNHCR podliczył też, że 159 400 uchodźców i migrantów przybyło szlakami morskimi Morza Śródziemnego i północno-zachodniej Afryki, co stanowi wzrost o 29 proc.