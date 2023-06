Predator w komiksach Marvela! Nie uwierzysz, z kim będzie musiał walczyć

Predator to kosmiczny łowca, który już wielokrotnie odwiedzał Ziemię, by polować na ludzi dla przyjemności. Tym razem jednak może nie wyjść z tego cało, bo stanie do walki z najniebezpieczniejszym z bohaterów Marvela.

Kosmiczny łowca głów po raz pierwszy pojawił się na ekranach kin w filmie "Predator" w 1987 roku z Arnoldem Schwarzeneggerem. Fot. Wiese/FaceToFace/REPORTER

We wrześniu 2023 roku Marvel opublikuje pojedynek, w którym zmierzą się ze sobą Predator i Wolverine

Całość zaplanowana jest na cztery zeszyty i ma opowiadać historię rywalizacji, która ciągnie się przed dekady

Postać Predatora walczyła też wcześniej m.in. z Batmanem, Sędzią Dreddem, a nawet Tarzanem. No i oczywiście z całą chmarą Obcych

W sieci można znaleźć fanowski film, w którym Wolverine walczy z Predatorem

James Cameron był tą osobą, która podsunęła pomysł na ostateczny wygląd kosmicznego łowcy

Wydawnictwo Marvel poinformowało, że na wrzesień 2023 roku zaplanowano premierę komiksu, w którym zmierzą się ze sobą dwie legendarne postacie. W pojedynku zmierzą się ze sobą Predator kontra... Wolverine. W sieci można już znaleźć okładkę pierwszego z komiksów czteroczęściowej historii tego starcia.

Scenarzystą komiksu będzie Benjamin Percy, który odpowiada za obecne solowe historie tego bohatera. Do projektu zostali zaproszeni też tacy artyści jak Greg Land, Andrea Di Vito, Ken Lashley, Kei Zama, ale podobno ta lista nie jest jeszcze zamknięta.

"Nie powiem, że urodziłem się po to, by napisać ten crossover... ale czasami to wszechświat podpowiada nam, dlaczego pojawiliśmy się na tym świecie. Jestem dzieckiem lat 80. Nie wiem, ile razy oglądałem »Predatora«, tak jak nie potrafię stwierdzić, ile przeczytałem komiksów Wolverine'a, bo to jak powiedzieć, ile oddechów wziąłem w życiu lub ile cheeseburgerów zjadłem" – przyznał Percy, autor komiksu na oficjalnej stronie wydawnictwa.

Na razie niewiele wiadomo o samej fabule, chociaż Percy zdradza, że będzie to historia pojedynku ciągnącego się przez dekady. Czytelnicy będą mogli więc zobaczyć, jak rywalizujący ze sobą przeciwnicy zmieniają się z biegiem czasu i stają się... coraz bardziej śmiercionośni.

"Włożę w to wydarzenie wszystko, co mam i cieszę się, że będę mógł połączyć siły z jednymi z najlepszych artystów w branży" – dodaje Percy.

Pojedynek obu tych legendarnych postaci jest wynikiem zakupu 21st Century Fox (do której należały prawa do "Predatora") przez Disneya w 2019 roku. Predator swoją komiksową premierę w Marvelu miał w 2022 roku.

Co ciekawe na YouTube można znaleźć krótkometrażowy filmik autorstwa fanów, ukazujący pojedynek obu tych postaci. "WOLVERINE vs PREDATOR" trafił do sieci już 9 lat temu, co pokazuje, od jak dawna krążył pomysł na starcie obu tych drapieżców.

Komiksowe crossovery z udziałem Predatora także mają długą tradycję. Kosmiczny łowca dotychczas polował m.in. na Batmana, Supermana, Sędziego Dredda, a raz nawet walczył z Tarzanem. Także w komiksie można było zobaczyć początek konflikt Obcego z Predatorem, zanim został on przeniesiony do świata kina i gier komputerowych.

Pomysłodawcami postaci Wolverine'a byli Roy Thomas, Len Wein i John Romita Sr. Bohater po raz pierwszy pojawił się w komiksie The Incredible Hulk #180 w październiku 1974 roku. Tak naprawdę nazywa się James "Logan" Howlett i jest mutantem.

Posiada niespotykaną umiejętność natychmiastowej regeneracji swojego organizmu, przez co jego kości zostały pokryte niezniszczalnym stopem metalu. Z jego nadgarstków wysuwają się śmiercionośne ostrza.

Predator debiutował w filmie akcji o tym tytule w 1987 roku, gdzie główną gwiazdą był Arnold Schwarzenegger. Postać kosmicznego łowcy została wymyślona przez braci Jima i Johna Thomasów.

W początkowej fazie produkcji filmu przypominał on wielką jaszczurkę i miał go zagrać nie kto inny a sam Jean-Claude Van Damme. Szybko jednak zrezygnowano z tego pomysłu i postanowiono zaprojektować wygląd tej postaci od nowa.

Z zadania wywiązał się legendarny twórca efektów specjalnych Stan Winston. Przy projektowaniu nowego wizerunku Predatora posłuchał sugestii Jamesa Camerona, że fajnie byłoby zobaczyć "potwora z żuwaczkami" – stąd wziął się charakterystyczny wygląd pyska.