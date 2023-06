Żebrowscy będą na Campusie Trzaskowskiego. Polityk zapowiedział ich w wyjątkowy sposób

Wiceprzewodniczący PO i prezydent Warszawy zapowiedział kolejnych gości tegorocznego wydarzenia Campus Polska Przyszłości. Będą nimi Michał i Aleksandra Żebrowscy. Rafał Trzaskowski zapowiedział ich obecność w dość oryginalny sposób.

Rafał Trzaskowski zapowiedział, że Michał i Aleksandra Żebrowscy pojawiają się na tegorocznym Campusie. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Żebrowscy pojawią się na tegorocznej edycji Campus Polska Przyszłości

"Znajdź w tej klasie Żebrowskiego i Trzaskowskiego. A jak nie uda się na zdjęciu, to na pewno znajdziecie nas w sierpniu na Campus Polska Przyszłości. I Olę Żebrowską też. Bo oboje Żebrowscy będą gośćmi. #Campus2023. Do zobaczenia!" – taki wpis dodał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski zapowiedział już wcześniej, że w tym roku Campus Polska Przyszłości odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia, czyli w samym środku kampanii wyborczej. Wydarzenia otworzy wyjątkowa osoba, gdyż będzie to sama Olga Tokarczuk.

Co będzie się działo w tym roku na Campus Polska Przyszłości?

– Tematy będą tak różnorodne, jak zawsze – od polityki, bezpieczeństwa, po kwestie związane z psychiatrią dziecięcą, z przyszłością zdrowia, sztuczną inteligencją – mówił na początku czerwca OKO.press prezydent Warszawy.

W tym roku w wydarzeniu mają wziąć udział również liderzy Lewicy oraz Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.

Campus Polska Przyszłości reklamuje się jako wydarzenie dla młodych, aktywnych osób, które chcą mieć wpływ na to, w jakim kierunku będzie rozwijała się Polska w następnych latach i pokoleniach.

"Uczestnictwo w Campusie daje możliwość zdobycia cennej i przydatnej wiedzy podczas spotkań z ekspertami oraz tworzy przestrzeń do otwartych dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Campus pozwoli Ci rozwinąć skrzydła i przełożyć pomysły na działania. Dzięki nabytym umiejętnościom będziesz mógł jeszcze sprawniej kształtować otaczającą Cię rzeczywistość" – czytamy na stronie wydarzenia.

Nie ma jeszcze szczegółów programu tegorocznego Campusu

Na ten moment nie są znani jeszcze wszyscy goście czy program, gdyż nadal trwa rekrutacja dla osób, które chcą do niego dołączyć.

W poprzednich edycjach wydarzenia pojawili się na nim m.in. Swiatłana Cichanouska, Donald Tusk, Frans Timmermans, Adam Bodnar, Leszek Balcerowicz, Zygmunt Miłoszewski czy Jakub Żulczyk.

Uczestnicy wydarzenia to m.in. młodzi samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze, jednak przeważająca większość uczestników Campusu Polska Przyszłości to młodzi ludzie, którzy nie należeli do żadnych partii politycznych.