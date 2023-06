Tragiczny wypadek w Sarnakach. 19-latkowie zmarli zakleszczeni w aucie

Agnieszka Miastowska

W Sarnakach na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. Autem podróżowało trzech młodych mężczyzn, po wypadku zostali zakleszczeni w pojeździe. Dwóch z nich zginęło na miejscu. Jak podaje w rozmowie z naTemat młodsza aspirant Emilia Matejczuk, trzecia osoba to 18-latek, który poniósł obrażenia i został przetransportowany do szpitala.