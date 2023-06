Beata Kozidrak i zespół Bajm w żałobie. Zmarł były basista formacji. Fot. Mateusz Jagielski/EAST NEWS

Makuch nagrał z Bajmem i Beatą Kozidrak dwie pierwsze płyty: "Bajm" w 1983 roku i "Martwą wodę" w 1985. Na tym jednak jego przygoda z muzyką się nie skończyła. Współtworzył też zespół Old Klezmer Trio.

"W dniu dzisiejszym odszedł nasz kolega Marek Makuch, który grał z nami w latach 80. Żegnaj Marku! Zawsze zostaniesz w naszej pamięci..." – czytamy w pożegnalnym poście na Facebooku.

Gitarzyście w sieci hołd złożył też perkusista Bajmu Marek Tchorzewski. Przypomniał, że Makuch odszedł dokładnie w rocznicę śmierci założyciela zespołu Jarosława Kozidraka.

Kolegę pożegnał również Grzegorz Kabasa z zespołu Bremenn:

Gdy się przechadzał ulicami mojego miasta rodzinnego, od razu było wiadomo, że to facet wystający z tłumu. Zwyczajnie było widać, że to osobowość artystycznie naznaczona. Poznałem go pewnie jakieś czterdzieści lat temu, w okolicznościach muzycznych. Ja jako nastolatek dumny z umiejętności uchwycenia akordu C-dur w pozycji pierwszej, on jako zawodowiec, basista Bajmu, czyli człowiek show-biznesu. Kto by pomyślał, że po paru latach staniemy na jednej scenie.

Grzegorz Kabasa