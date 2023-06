Britney Spears bierze metamfetaminę? Były mąż komentuje: "To obrzydliwe"

"Nie chcę, by moi synowie obudzili się któregoś ranka i odkryli, że ich matka przedawkowała" – miał powiedzieć Kevin Federline, były mąż Britney Spears brytyjskiemu tabloidowi "The Daily Mail". Teraz mężczyzna jednak zaprzecza. Piosenkarka odniosła się do zarzutów na swoim Instagramie.

"Dzisiaj Britney znalazła się w wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji" – napisał w miniony weekend "The Daily Mail" powołując się na rozmowę z członkami rodziny piosenkarki, jej byłym mężem Kevinem Federlinem i Prestonem, ich siedemnastoletnim synem.

"Boję się, że ona jest naćpana. Modliłem się, żeby ktoś w końcu to upublicznił i żeby się z tego otrząsnęła" – Federline miał zdradzić Daphne Barak, autorce artykułu na "The Daily Mail". Mężczyzna boi się, że jego ex może spotkać podobny los, co Amy Winehouse.

W artykule pojawia się również informacja, że synowie Britney Spears nie chcą odwiedzać swojej matki i widzieli, jak narkotyki są przywożone do jej domu. Piosenkarka miała brać metamfetaminę.

Britney Spears odniosła się do tych zarzutów w swoim poście na Instagramie.

W jej oświadczeniu czytamy m.in. "To łamie mi serce, a te doniesienia są na tak niskim poziomie... Zawsze czułam, że serwisy informacyjne mnie nękają... To smutne, ponieważ wszyscy siedzą z założonymi rękami, jakby to było w porządku i potęgują kłamstwa".

Co jednak ciekawe głos w sprawie zabrał też sam Kevin Federline. Były mąż Britney stanowczo zaprzecza doniesieniom, jakie ukazały się w artykule "The Daily Mail" i uważa je za "obrzydliwe".

W swoim oświadczeniu na Instagramie skomentował zachowanie autorki tekstu. "To potworne, że ona nadal prześladuje naszą rodzinę, mimo że wielokrotnie prosiliśmy ją, by zostawiła nas w spokoju".

Tekst na "The Daily Mail" określił jako click bait i dodał, że "pewien rodzaj dziennikarstwa sięgnął dna".

Przypomnijmy, że 12 listopada 2021 roku decyzją sądu skończył się nadzór kuratorski nad Britney Spears i jej majątkiem, który trwał 13 lat.

Piosenkarka od tamtej pory jest bardzo aktywna w sieci, gdzie na swoim Instagramie udostępnia filmiki, na których tańczy lub publikuje roznegliżowane zdjęcia.