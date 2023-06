Krystian Wieczorek od kilku lat jest szczęśliwym mężem 16 lat młodszej Marii Szafirskiej. Tymczasem na profilu w social mediach aktora pojawiło się wspólne zdjęcie pary z podróży. "Dobrze się na Was patrzy" – komentują fani.

Krystian Wieczorek podzielił się z fanami rodzinną fotografią. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Wieczorek zaskarbił sobie sympatię widzów, występując w takich produkcjach jak: "Komisarz Aleks" czy "Blondynka". Największą popularność przyniosła mu jednak rola Andrzeja Buczyńskiego w "M jak miłość".

Aktor należy do tego grona gwiazd, które rzadko mówią o swoim życiu prywatnym. Jednak na jego instagramowym profilu można czasem zobaczyć ujęcia z żoną Marią Szafirską. Para przed laty poznała się na planie hitowego serialu TVP.

Ona wcielała się tam w nauczycielkę jego serialowej córki. Między aktorami szybko zaiskrzyło. Dziś udowadniają, że różnica wieku w związku nie ma znaczenia, kiedy mówimy o prawdziwym uczuciu.

Wieczorek z żoną na wakacjach. Pochwalił się zdjęciem

Zakochani mimo napiętego grafiku znaleźli czas na chwilę odpoczynku. Udali się na urlop do Chorwacji. Romantycznym kadrem z wypadku pochwalili się w sieci.

"Czemu nie? Całujta się, ludzie" - napisał pod zdjęciem na Instagramie Wieczorek. "Dobrze się na Was patrzy…"; "Piękna para, całuśne zdjęcie"; "Jak miło patrzeć na zakochanych" - komplementowali celebrytów internauci.

Historia Wieczorek i Szafirskiej

Gwiazdor "M jak miłość" swego czasu, goszcząc w "Pytaniu na śniadanie" zdradził, że kiedy zobaczył Marię Szafirską, wiedział, że to ta jedyna.

– Jak poznałem Marysię, to miałem taką intuicję potężną, takie przeczucie, że to jest ta osoba. Nie znaliśmy się i już wiedziałem, że będziemy razem. To jest coś więcej – instancja wyższa. Mówi: "Już chłopcze się nie męcz, to ta, tu. Właściwa" – mówił.

Aktorska para pobrała się w 2016 roku w małym kościele na Podlasiu. Uroczystość miała charakter bardzo prywatny, a młodzi świętowali zawarcie związku małżeńskiego w gronie najbliższych.

W podróż poślubną udali się do Grecji. – Był to tydzień na Cefaloni, to jest jedna z takich wysp z Grecji, która jest jeszcze nieodkryta. Wspaniałe miejsce nietknięte masową turystyką. Taka troszkę podróż poślubna, ale my się śmiejemy, że teraz każda będzie poślubna. To nie był miesiąc miodowy, bo na miesiąc mnie nie stać, żeby tak rzucić wszystko – opowiadał aktor w jednym z wywiadów.

Otwarcie przyznał, że jego podejście do życia po ślubie zmieniło się. – To jak sobie myślisz, że to jest do końca życia, a może jeszcze dłużej, jest fantastyczną perspektywą. (...) Moja żona ostatnio wysłała mi takiego mema, faceta z dzieckiem podpisany, że słabi mężczyźni mają kochanki, a prawdziwi mają rodziny. I myślę, że jest taka odpowiedzialność, że się przed Bogiem przysięgało. To jest inny kaliber, że nie tylko człowiek człowiekowi obiecał, że będziemy dbać o siebie i walczyć każdego dnia, ale że to nie jest obietnica rzucona na wiatr – stwierdził.

Szafirska i Wieczorek w 2018 roku zostali rodzicami. Na świat przyszła ich córka, Aniela. Próżno jednak szukać zdjęć dziewczynki w sieci. Rodzice chronią jej prywatność.