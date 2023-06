Boisz się kleszczy? Ciekawe, co powiesz na te, które umieją latać

Maciej Karcz

"Latające kleszcze" to potoczna nazwa na strzyżaki sarnie. Wprawdzie nie przenoszą boreliozy, ale mogą być równie niebezpieczne, co prawdziwe kleszcze. Ukąszenia strzyżaków są bardzo bolesne, mogą powodować silne reakcje alergiczne. Ponadto potrafią wejść do nosa, uszu i oczu! Czym są strzyżaki i jak się przed nimi bronić?