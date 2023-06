Lekka, pojemna i nowoczesna – nowy komfort podróżowania z walizką Ring od Airport by Auchanlab

Masz dosyć ciężkich walizek, w których niewiele się mieści? Chcesz w końcu podróżować komfortowo i mieć przy sobie lekki, poręczny i wytrzymały bagaż? Ciekawą propozycją jest walizka na kółkach Ring od Airport by Auchanlab przygotowana w 3 wariantach rozmiarowych. Dlaczego akurat ten model stanowi rozwiązanie Twoich kłopotów z bagażem? Przeczytaj i poznaj bliżej walizkę dostępną w czerwcu w popularnym cyklu Produkty Gwiazdy by Auchan.

Fot. materiały prasowe / Auchan

Wytrzymałość i estetyka walizki Ring od Airport by Auchanlab

Zarówno bagaż podręczny, jak i ten rejestrowany muszą przejść wiele etapów podróży – od kontroli na lotnisku, przez umieszczenie w schowku lub luku bagażowym, aż po transport do hotelu. Dlatego warto wybrać walizkę, która przetrwa napotkane wówczas przeciwności. Ring od Airport by Auchanlab wykonano z twardego ABS, które cechuje się dobrym stosunkiem ceny do jakości. Dlaczego jeszcze ten materiał jest stosowany w walizkach?

Po pierwsze można go dowolnie formować, więc Twoja walizka już na etapie produkcji jest dopasowana do wymagań współczesnego podróżnika. Po drugie ABS jest materiałem wytrzymałym i sztywnym, dlatego nie musisz obawiać się też o nadmierną deformację walizki, gdy zapełnisz ją po brzegi. To w połączeniu z kolistym wzorem na Airport Ring daje Ci pewność wysokiej estetyki. Tym bardziej, że walizki Ring od Airport by Auchanlab dostępne są w trzech kolorach: srebrnym, niebieskim i zielonym. Bez trudu znajdziesz taki, który przypadnie Ci do gustu. Jeśli szukasz walizek nie tylko dla siebie, ale i dla bliskiej osoby – zdecyduj się na dwie różne barwy. Dzięki temu nie będziecie mylić swoich bagaży w trakcie wspólnych wojaży.

Łatwość organizacji i bezpieczeństwo Twojego bagażu

Nie tylko zewnętrzna część walizek z serii Ring od Airport by Auchanlab została dobrze zaprojektowana. Ich wnętrze zostało wyścielone wodoodpornym materiałem, jakim jest poliester 210D. Stosowany na szeroką skalę do produkcji pokrowców, a nawet namiotów, sprawdza się jako zabezpieczenie Twojego bagażu.

Pojemna komora walizki ułatwia pakowanie większych elementów garderoby. Dostęp do jej całej powierzchni możliwy jest dzięki regularnemu kształtowi bagażu, a lekko zaokrąglone rogi, pozwalają na wykorzystanie maksymalnej ilości przestrzeni. Dlatego z powodzeniem zapakujesz w nią ubrania, buty, ale też inne niezbędne przedmioty.

Walizka na kółkach Ring Airport by Auchanlab została wyposażona w 2 elastyczne pasy wewnętrzne. Nie zawsze istnieje konieczność zapakowania całej walizki po brzegi. Spięcie elastycznymi pasami wszystkiego, co się w niej mieści, to dodatkowa forma zabezpieczenia. Poza tym dwa ułożone naprzemiennie pasy wewnętrzne bardzo dobrze utrzymują nawet dużą ilość odzieży, tym samym zmniejszając objętość przez nie zajmowaną.

W walizkach Airport Ring zastosowano jeszcze jedno praktyczne rozwiązanie. Mowa o zamkach błyskawicznych z systemem kissing zippers. Dzięki specjalnej konstrukcji oba zamki można ze sobą połączyć, co przeciwdziała otwieraniu się walizki podróżnej pod wpływem ruchów czy naporu bagażu. Co więcej, tego typu zamki możesz skutecznie połączyć z dodatkowym zabezpieczeniem, co zapewni ochronę wnętrza Ring od Airport by Auchanlab.

Niska waga i duże możliwości pakowania

Masa bagażu oraz jego wymiary mają duże znaczenie – zwłaszcza w przypadku bagażu podręcznego. Dlatego walizki Airport Ring zostały zaprojektowane tak, by zapewniać odpowiedni poziom wytrzymałości przy jednoczesnym zminimalizowaniu masy własnej. Materiał korpusu ABS jest sztywny i lekki. Poliester 210D również niewiele waży, a jednocześnie jest odporny na uszkodzenia. Waga najmniejszej walizki nieznacznie przekracza 2 kilogramy (2,3 kg), co pozwala na umieszczenie w niej od 4,5 do nawet 8 kilogramów bagażu własnego bez dodatkowych opłat w zależności od wybranego przewoźnika.

Duże modele walizek Ring od Airport by Auchanlab pozwalają na jeszcze większą wygodę pakowania. Są pojemniejsze, ale nie wpływa to znacząco na ich masę własną. Dzięki temu Twoja podróż służbowa czy urlop będą bardziej komfortowe, a Ty przestaniesz się martwić, czy tym razem wszystko uda się spakować.

Pełna kontrola nad Twoją walizką

Co jeszcze charakteryzuje modele walizek Ring od Airport by Auchanlab? To 4 kółka, które obracają się o 360o. Stanowią niemały komfort dla każdej osoby, która przemierza teren lotniska, hotelu czy obszaru pomiędzy nimi. Możesz zdecydować, czy chcesz ciągnąć za sobą walizkę Airport Ring jedynie na dwóch kółkach, czy użyć wszystkich czterech i mieć ją obok siebie. Teleskopowy uchwyt pozwala dowolnie sterować walizką według Twoich upodobań. Natomiast górna rękojeść umożliwia szybkie podnoszenie i przenoszenie bagażu.

Nie zapomnij też o uchwycie bocznym, który świetnie sprawdzi się w sytuacji, gdy chcesz nosić w ręku całą walizkę. To opcja dostępna w modelach M i L.

Gdzie można kupić walizkę Ring od Airport by Auchanlab?

Airport Ring znajdziesz w sklepach Auchan. Małe, duże i średnie walizki dostępne są zarówno w hipermarketach, jak i przez internet. Możesz wyposażyć się w estetyczne i praktyczne walizki, które przydadzą się podczas bliższych i dalszych podróży. Sprawdź aktualną ofertę i wybierz model Ring Airport by Auchanlab, który najlepiej będzie pasować do Twojego stylu podróżowania. Udanego urlopu!