Doda w swojej najnowszej relacji na Instagramie zaśmiała się z prezentu, który otrzymała od mamy na swój drugi ślub. Przy okazji wspomniała o kolejnym zawarciu małżeństwa. Jak wiadomo, wokalistka jest w szczęśliwym związku z Dariuszem Pachutem.

Doda wspomniała na InstaStory o "trzecim ślubie". Fot. Instagram.com / @dodaqueen

Doda ma już za sobą dwa małżeństwa. Mimo wszystko w ostatnim czasie nie poddawała się w poszukiwaniach tego jedynego. Nawet nakręciła z Polsatem program "12 kroków do miłości", w którym szukała swojej "bratniej duszy".

Choć w formacie jej się nie udało, to w międzyczasie spotkała na swojej drodze Dariusza Pachuta, z którym nawiązała bliższą relację. I tak sportowiec oraz artystka kilka tygodni później ogłosili fanom radosną nowinę, że są w związku.

Gwiazda ostatnio naprawdę rozwinęła skrzydła. Fani nie mają wątpliwości, że przy nowej miłości promienieje.

Doda o swoim "trzecim ślubie"

Piosenkarka oprócz swojej aktywności na różnych scenach jest też w stałym kontakcie ze swoimi fanami w social mediach. W środę (14 czerwca) na InstaStory opublikowała zabawne wideo.

Pokazała żyrandol, który ma w swoim domu i wspomniała, że to prezent od mamy na drugi ślub. Zaśmiała się jednak, że jest on pewnie z jakiegoś kościoła i przy okazji dodała: –Obawiam się, co mi da na trzeci – i pokazała wymowną fotografię w kolejnej reakcji.

Nie da się ukryć, że ten komentarz był mocno prześmiewczy, ale Doda o planach na zawarcie małżeństwa po raz trzeci wspominała już wcześniej.

– Chciałabym w końcu zaznać szczęśliwego małżeństwa. Czasami myślę, że już nie mam siły, a potem jak znowu mam tę siłę, to myślę sobie: "dziewczyno, nie poddawaj się aż w końcu nie zaznasz tego szczęścia" – podkreśliła w rozmowie z Plejadą.

Doda i jej dwa poprzednie małżeństwa

Życie uczuciowe Dody od zawsze budzi wiele emocji. Gwiazda była w wielu medialnych związkach. Dwa doprowadziły je przed ołtarz. Przed laty jej mężem został Radosław Majdan, który dziś układa sobie życie z Małgorzatą Rozenek-Majdan.

Dorota Rabczewska wystąpiła o rozwód w 2007 roku, oskarżając ukochanego o niewierność. – Musiałam się nauczyć zabijać miłość. Po pierwszym moim mężu – wspominała w programie "Doda. 12 kroków do miłości". – Bardzo go kochałam. Zdradził mnie z każdą prostytutką, jaka tylko była. Byłam 12 lat młodsza, miałam 20 lat. Dzi*** się mijały w drzwiach, jak tylko wyjeżdżałam na koncert. Naprawdę codziennie modliłam się, Panie Boże, pozwól mi przestać go kochać. Roz*** mi system na lata – opowiadała. Po wielu często burzliwych związkach piosenkarka związała się z Emilem Stępniem. Myśląc, że to właśnie ten jedyny wyszła za niego za mąż. Ich relacja rozpadła się niedługo po ślubie. Formalnie przestali być małżeństwem w 2021 roku. Wokalistka przyznała, że będąc w związku z producentem, cierpiała na depresję.

– Kiedy zaczęłam chorować na depresję i miałam już naprawdę najgorsze myśli, to nie przyszło mi nawet do głowy, żeby wydawać z siebie dźwięki. Nie mogłam śpiewać. Dopiero kiedy udało mi się stanąć na nogi, uciec z toksycznego związku, rozwieźć się, przejść przez terapię i pożegnać ten straszny okres w moim życiu, to zaczęłam tańczyć – zdradziła w wywiadzie dla Onetu.