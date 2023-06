To nagranie podzieliło internautów. Zjazd z ronda lewym pasem: kto ma pierwszeństwo?

Rondo to najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowania. Teoretycznie, bo okazuje się, że niektórym kierowcom może sprawić wiele kłopotów, szczególnie jeśli są na nim wyznaczone co najmniej dwa pasy ruchu. Filmik z TikToka z lipca 2022 wciąż budzi emocje, a pytanie brzmiało: zjazd z ronda lewym pasem – kto ma pierwszeństwo?

Na TikToku od blisko roku furorę robi filmik internauty o nicku grzegorzinstruktor. Na nagraniu widzimy samochód, który dojeżdża do dwupasmowego ronda. Mężczyzna zapytał użytkowników serwisu o zjazd z ronda lewym pasem, a konkretnie – kto ma wtedy pierwszeństwo.

– A ja mam do was pytanie. Dojeżdżam do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Mamy dwa wyznaczone pasy ruchu. Jeżeli jadę prawym wyznaczonym pasem ruchu i ktoś jest na lewym pasie ruchu, jak ten samochód biały, i zjeżdża z ronda, to kto ma pierwszeństwo: ja czy on? – słyszymy.

Filmik doczekał się do tej pory już ponad 6300 komentarzy, a internauci są mocno podzieleni.

"Polecam kurs na prawo jazdy dla osób, które uważają, iż osoba z prawej strony ma pierwszeństwo"; "prawy ma pierwszeństwo i tyle w temacie"; "ten, co zjeżdża z ronda, czyli ten z lewej"; "Według oznakowań poziomych pierwszeństwo ma ten biały"; "On, ten, co już jest na rondzie"; "Prawidłowa odpowiedź jest taka, że twórca filmu ma pierwszeństwo"; Jak widzę te odpowiedzi, to połowie trzeba byłoby zabrać prawo jazdy" – czytamy.

W kolejnym filmiku internautom odpowiedział też autor nagrania.

– Pierwszeństwo miał biały samochód. Dlaczego? Dlatego że znajdował się na swoim pasie ruchu, nie zmieniał pasa ruchu, a ja, wjeżdżając na jego pas – na ukos, ale jednak – zmieniałem pas i musiałem ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który na tym pasie już się znajduje – wytłumaczył mężczyzna.

I dodał: – Natomiast jeżeli nie byłoby wyznaczonych pasów ruchu i on by zjeżdżał z lewego, niewyznaczonego pasa ruchu, wówczas wjeżdżałby na mój niewyznaczony pas ruchu, zmieniałby ten pas ruchu i musiałby ustąpić mi pierwszeństwa. Nie ma przepisu, który mówi, że jeżeli ktoś zjeżdża z ronda, to ma pierwszeństwo. Nie ma też znaczenia żadna zasada prawej ręki, ponieważ wchodzi tutaj w grę zasada zmiany pasa ruchu. Proste jak drut.

Warto też pamiętać, że zajmując pas przed wjazdem na rondo, powinniśmy to zrobić zgodnie z ogólnymi zasadami. Jeżeli jedziemy prosto lub skręcamy w prawo – zajmijmy prawy pas. Jeśli natomiast chcemy pojechać w lewo – najlepiej zająć pas lewy. A jeśli zjeżdżamy z ronda, oczywiście musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom już jadącym na pasie, który przecinamy naszym autem.

Ponadto zjeżdżając z ronda – i oczywiście nie tylko na takim skrzyżowaniu! – zawsze należy zachowywać tzw. zasadę ograniczonego zaufania do innych kierowców.