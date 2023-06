Eobuwie.pl we współpracy z marką adidas wkracza do wirtualnego świata Roblox

Łączenie światów online i offline to jeden z wyróżników eobuwie.pl. Marka we współpracy z adidas uruchomiła właśnie nowy projekt. adiVenture by eobuwie.pl to autorska gra, zrzeszająca miłośników mody i nowinek technologicznych. Metaversum, dostępne w Roblox, daje użytkownikom dostęp do wirtualnej przygody i możliwości wygrania kodów rabatowych na produkty adidas w ofercie eobuwie.pl.

Fot. mat. prasowe

Koncepcja wirtualnych światów 3D, w których funkcjonują nasze odpowiedniki w formie avatarów jest stale rozwijana. Najlepszym dowodem na rosnącą popularność metaświatów jest liczba graczy Roblox’a. Każdego dnia tę platformę odwiedzają blisko 52 miliony osób. Wirtualna rzeczywistość to też coraz częściej dodatkowy kanał komunikacji marki z klientem. Tę możliwość wykorzystało eobuwie.pl we współpracy z adidas, uruchamiając grę adiVenture by eobuwie.pl.

„Dzięki połączeniu sił z Roblox chcemy jeszcze lepiej komunikować się z młodszym pokoleniem, które jest dla nas bardzo ważne. Cieszymy się, że wspólnie z adidas możemy dołożyć swoją cegiełkę do zmiany sposobu, w jaki postrzegana i doświadczana jest moda w świecie wirtualnym”. Szymon Bujalski, Członek Zarządu Grupy MODIVO

„Moda to nie tylko to, co nosimy na co dzień. Dzięki takiej grze jak adiVenture by eobuwie.pl użytkownicy mogą korzystać z produktów adidas w zupełnie innym wymiarze! Odpowiedni ubiór awatarów ma znaczenie – na przykład buty adidas Terrex przeznaczone do chodzenia po górskich szlakach, w grze najlepiej sprawdzą się do pokonywania wulkanów. To przeniesienie świata rzeczywistego na planszę gry, a możliwość wygrania bonów na zakupy zabiera nas z powrotem do sklepu. Dzięki współpracy eobuwie.pl i adidas, sneakersy i buty sportowe przybrały nowe, ekscytujące oblicze" – Emilia Pawlik, Dyrektor Omnichannel EE adidas

Gra adiVenture by eobuwie.pl to 5 światów, w których można znaleźć wiele odniesień do obu marek. Wirtualna przygoda rozpoczyna się w lobby, nawiązującym designem do wystroju sklepów eobuwie.pl. Gracze mają do pokonania kilka poziomów, a wraz z przejściem do kolejnego świata mogą odblokować nowe obuwie, dodające supermocy. adidas zdecydował się na wprowadzenie do metaversum serii swoich kultowych produktów, takich jak adidas Avryn, adidas Ultra Boost 1.0, adidas Supernova, adidas Web Boost, adidas Ultra Boost Light oraz adidas Terrex Swift. Od teraz, dzięki rozgrywce adiVenture by eobuwie.pl gracze Roblox mają możliwość zakładania swoim avatarom oficjalnych modeli marki. Dodatkowym atutem gry, łączącym świat zakupów online z metaversum, jest możliwość wygrania kodów rabatowych o wartości 20 i 50zł na produkty adidas w sklepie internetowym eobuwie.pl.