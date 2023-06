Spędzaj czas z rodziną, zwiedzaj albo... randkuj! Oto formuły RUNMAGEDDONU, które zachwycą każdego

Każdy, kto choć raz wystartował w najsłynniejszym w Polsce cyklu biegów OCR, wie doskonale, że w RUNMAGEDDONIE nie chodzi jedynie o wyzwania sportowe i pokonywanie własnych barier. Przecież równie istotne są tutaj interakcje z ludźmi (czy to bliskimi, czy też poznanymi dopiero na trasie) i możliwość przeżycia jednego z tych ekscytujących weekendów, których nie zapomina się do końca życia. Chcesz dowiedzieć się, jakie możliwości otwierają się przed każdym, kto zdecyduje się na start? Wybraliśmy kilka runmageddonowych propozycji, które skrojono na miarę naprawdę różnych potrzeb i oczekiwań.

Fot. mat. prasowe

FAMILY by Flis: dla człowieka rodzinnego

Szukasz pomysłu na wystrzałowy weekend w towarzystwie dzieciaków, które chcesz zarazić pasją do aktywności fizycznej (uwaga, ostrzegamy lojalnie: zaszczepiona w młodych latach, może towarzyszyć człowiekowi całe życie!)?

Jeżeli tak, nie szukaj dalej i przyjrzyj się koniecznie formule rodzinnej FAMILY by Flis. W telegraficznym skrócie: chodzi tutaj o dwukilometrowy bieg z piętnastoma przeszkodami, w którym udział biorą ekipy składające się z dorosłych i dzieci w przedziale wiekowym 4-15 lat.

Czytaj także: Wszyscy jesteśmy Runmageddończykami, czyli rzecz i o wymówkach, i o motywowaniu się do działania

Wielkość składów? Od dwóch do pięciu osób (w tym opiekuna 18+, który nie musi być opiekunem prawnym dziecka/dzieci).

Oczywiście trasę opracowano tak, aby z jednej strony była ekscytująca dla najmłodszych miłośników RUNMAGEDDONU, natomiast z drugiej: dostosowana do ich możliwości.

Chcesz zafundować dzieciakom wielką przygodę, czyli coś, co rewelacyjnie buduje więzi międzypokoleniowe? Na dobry początek wejdź pod ten adres, a następnie pakujcie stroje sportowe i ruszajcie na wybrany event.

Gwoli dziennikarskiej formalności: będzie tam na was czekać wypasiony zestaw startowy, składający się z chust Buff (te przydadzą się nie tylko w trakcie biegu; już po nim zapewnią dziecku wielki szacun wśród rówieśników!), słodkich wafelków, wody mineralnej i tabletek musujących z minerałami oraz witaminami.

Natomiast na mecie można spodziewać się nie tylko kolejnej porcji wody i wafelków oraz shake'a białkowego, lecz także medalu i wiecznej chwały.

PAKIET DOWOLNE INTRO 1+1: dla romantyków

Randka (pierwsza lub jedna z wielu) w kinie, w restauracji albo na dyskotece? Przecież to takie banalne... A może by tak zaprosić drugą połówkę do "błotnego spa", czyli na jeden z eventów RUNMAGEDDONU?

Oto pomysł, który ma całe mnóstwo zalet, że wymienimy tutaj jedynie możliwość spędzenia czasu w sposób aktywny (czytaj: zdrowy) oraz potrenowania współpracy i wzajemnego zaufania – przecież wspólne pokonanie trasy biegu OCR przełoży się na umiejętność pokonywania rozmaitych przeszkód życiowych.

Czujecie, że INTRO, czyli trzy kilometry oraz piętnaście przeszkód, to dla was za mało? Nie ma sprawy – pakiety 1+1 są dostępne również w bardziej wymagających formułach.

Zaznaczmy: organizatorzy RUNMAGEDDONU nie weryfikują uczuć osób, które chcą wykupić pakiet 1+1, tak więc możesz wystartować również z kolegą (również z pracy) albo z sąsiadką.

Jesteś nieromantycznym singlem? Żaden problem. Kto wie, być może to właśnie tutaj z tłumu innych biegaczy wyłowisz osobę, na widok której zadrży ci serce...

Pamiętajmy bowiem, iż RUNMAGEDDON widział już naprawdę wiele historii miłosnych, nierzadko kończących się zaręczynami na mecie jednego z kolejnych biegów (w każdym sezonie dochodzi do paru takich sytuacji) lub na ślubnym kobiercu (a nawet startami w strojach ślubnych!).

PAKIET KORONA: dla konsekwentnych kolekcjonerów wrażeń (oraz włóczykijów)

Owszem, każde przebiegnięcie runmageddonowej linii mety skutkuje i ogromną satysfakcją, i wspaniałym medalem. Jednak co powiesz na wyzwanie znacznie bardziej ambitne i gwarantujące jeszcze większą dumę?

Oto on: pakiet dedykowany sportowym podróżnikom, a obejmujący cztery starty w różnych zakątkach naszego kraju. Do wyboru masz tutaj rozmaite formuły, począwszy od Intro i Rekruta, poprzez Nocnego Rekruta i Classic, aż po Hardcore oraz Ultra).

Co fajne, Koronę możesz zdobywać w rozmaitych konfiguracjach: wolisz czterokrotnie przebiec jedną formułę czy np. zaliczyć po dwa Rekruty oraz Intro? Wybór należy do ciebie.

Co jeszcze fajniejsze, wyzwania podejmujesz w rozmaitych miejscach – na południu, północy, wschodzie i zachodzie – zyskując nie tylko świetny pretekst do podróżowania, lecz także porównania smaku błota w różnych częściach kraju nad Wisłą (choć nie tylko).

W tym roku do wyboru masz jeszcze: Bydgoszcz (24.06.23: północ), czeski Harrachov (22-23.07.23: południe), Ostrołękę (05.08.23: wschód), Wrocław (26-27.08.23: zachód), Trójmiasto (09-10.09.23: północ), Kraków (16-17.09.23: południe) oraz Warszawę (29.09 -01.10.23: wschód).

Gol strzelony na wyjeździe ma liczyć się podwójnie? Pomyśl więc o czterech "koronowych" startach w jednym sezonie, które zapewnią ci prestiżową statuetkę Weterana RUNMAGEDDONU.

PAKIET GAMES: dla sprinterów

Tak, RUNMAGEDDON kojarzy się głównie z trasami liczącymi od paru do kilkudziesięciu kilometrów (od 3 km i 15 przeszkód w formule Intro aż po 42,195 km i 140 przeszkód w formule Ultra), na których liczą się umiejętność współpracy, a także cierpliwość, wytrwałość i bycie konsekwentnym niczym gad ze słynnej bajki o żółwiu i zającu...

Warto jednak dodać, że organizatorzy owego cyklu przygotowali również pakiet Games, dzięki któremu możesz wystartować na stumetrowym torze z przeszkodami.

Chcesz zaimponować światu swymi talentami sprinterskimi? Należysz do osób zakochanych w prędkości i chcących zmierzyć się samodzielnie z ograniczeniami, które stawiają zarówno ciało i psychika, jak i z niebłagany czas? Oto smakołyk dla ciebie!

Materiał powstał we współpracy z Runmageddonem