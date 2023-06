Nadchodzi pogodowy rollercoaster. Będą upały i potężne burze

Najbliższe dni będą obfitować w coraz większy upał, ale też burze. Z tego względu IMGW wydało specjalne alerty.

W tym tygodniu będzie upalnie i burzowo. Fot. windy.com

Z prognoz IMGW wynika, że nadchodzący tydzień będzie w niektórych regionach kraju upalny i burzowy. Już w nocy z poniedziałku na wtorek zacznie napływać gorące, chwiejne i zasobne w wilgoć powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

W kolejnych dniach czekają nas upały i burze

Na zachodzie, południu i w centrum temperatura może wzrosnąć nawet do około 32°C. Miejscami utworzą się silne burze z deszczem, gradem i porywistym wiatrem. Pod koniec tygodnia ponownie nieco chłodniej i miejscami przelotny deszcz.

Jak to będzie wyglądać w poszczególne dni? We wtorek będzie przeważnie słonecznie, ale po południu na krańcach zachodnich miejscami wzrost zachmurzenia i silne burze z deszczem i gradem oraz porywistym wiatrem do około 80 km/h.

Szczególnie ciepło będzie na zachodzie Polski

Po południu również na północnym wschodzie i na krańcach wschodnich zachmurzy się i wystąpią przelotne deszcze i burze z porywami wiatru do 65 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od około 22°C nad morzem i Suwalszczyźnie, około 28°C w centrum, do 31°C Na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny, jedynie nad morzem umiarkowany z północnego wschodu.

W środę będzie pogodnie na północnym wschodzie i w centrum. Na pozostałym obszarze kraju początek dnia będzie pogodny, a po południu i wieczorem miejscami przelotne deszcze i burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem do 80 km/h. Temperatura maksymalna od 24°C nad morzem do 32°C na zachodzie kraju.

W czwartek po południu nadal miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, z wyjątkiem centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie około 22°C nad morzem i od 26°C do 32°C w głębi kraju.

W piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze burze z ulewnym deszczem, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Temperatura najwyższa w dzień około 20°C nad morzem i od 25°C do 30°C w głębi kraju.

W sobotę na północnym zachodzie będzie pogodnie, a na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura maksymalna do 25°C.

W niedzielę będzie pochmurno. Pojawią się przelotne opady deszczu, a na wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie do 25°C.

Już teraz w przeważającej części kraju, z wyjątkiem centrum i wschodu obowiązują alerty przed upałem, w tym te drugiego stopnia. Tutaj można śledzić na bieżąco, gdzie obowiązują konkretne alerty.