Nie żyje Wojciech "Major" Suchodolski. To on występował na YouTube z Krzysztofem Kononowiczem

W sieci pojawiła się informacja o śmierci Wojciecha Suchodolskiego, patostreamera, który zasłynął z występowania w filmikach na YouTube u boku Krzysztofa Kononowicza. Mężczyzna otrzymał przydomek "Major" ze względu na częste pokazywanie się w radzieckim mundurze.

Fot. YouTube/Wojtek z Bombasu - Major Suchodolski

Informacja o śmierci Suchodolskiego pojawiła się w nocy 19 czerwca na oficjalnym kanale youtubera.

"Wojtka nie ma już wśród nas, świeć Panie nad jego duszą... Żegnaj, do zobaczenia po drugiej stronie, dzięki za wszystko. Alkohol niszczy osobę uzależnioną i otoczenie, ciężko pomóc komuś, kto nie chce skutecznie się leczyć np. wege czy kudzu.pl [to nie reklama, tylko koło ratunkowe dla uzależnionych, uzależnienie to nie żarty, trzeba chcieć się uratować]. Hejt zamiast pomocy będzie kasowany" – czytamy w komunikacie.

"Picie, ćpanie nie jest fajne, uczcie się na cudzych błędach, prawdziwe życie to nie internetowe urojenia i mitomania dla beki, pomówienia wobec pomagających o śmierć alkoholika spowodowaną wieloletnim alkoholizmem przez hieny i frajerów spod bramki dla wyświetleń. Na Szkolnej Major pił i wąchał tak, że Kononowicz wzywał policję, wozili go na izbę wytrzeźwień, sąd skierował go na przymusowe leczenie, były kłótnie, bójki, więc wyjaśniam mity frajerów spod bramki" – napisano na kanale youtubera.

"W Sędziszowie Major dostał w końcu szansę na normalne życie, dom, nie potrafił skorzystać, jako wieloletni alkoholik jak nie pił, miał delirkę, skurcze, trzęsawkę, to nie on decydował, lecz alkohol. To nie była internetowa maskotka "jupiter", a ciężko chora, uzależniona osoba" – czytamy we wpisie na youtubowym kanale Wojtek z Bombasu - Major Suchodolski.

Jak podają Wirtualne Media – na miejsce zdarzenia przybyła policja i prokurator, a ciało mężczyzny przetransportowano do kostnicy w Jędrzejowie.

Informacja o śmierci Suchodolskiego szybko rozeszła się po internecie.

"Wojciech "Major" Suchodolski - vloger, znany ze współpracy z Krzysztofem Kononowiczem, którego był współlokatorem. " – czytamy we wpisie na Facebooku Wiedzy bezużytecznej.

"Oglądanie patostreamów tak mnie nieludzko męczyło, że nigdy nic o nich nie napisałam i teraz mam za swoje" – skomentowała prof. UAM dr Magdalena Kamińska prowadząca stronę będącą facebookowym agregatorem memów Lena Ejber.

– To bardzo przykra informacja – skomentował doniesienia znany youtuber Wardęga.

– Aż ciężko mi w to uwierzyć. Jeżeli to nie troll, to wiadomo... Nie wiem, jak to skomentować, jeżeli to jeszcze nie potwierdzono. Wiadomo, że każdy jednak coś tam słyszał o Majorze Suchodolskim. Jego duo z Kononem (Konowicz – przyp. aut.) i całe to uniwersum Szkolnej (ulica w Białymstoku, na której mieszkał Suchodolski), mimo że tam się dużo odpie*dalało, to każdy coś tam widział – stwierdził Michał "Boxdel" Baron, jeden z włodarzy federacji Fame MMA.

– To już było wspominane, że on rzygał czarnizną (...) Moim zdaniem on się zadławił tym – przyznał prowadzący kanał na YouTube Pato TV, na którym można znaleźć nagrania z "Majorem".

Wojciech Suchodolski był znany przede wszystkim ze wspólnych nagrań z Krzysztofem Kononowiczem. Widzowie często oglądali go w stanie skrajnego upojenia, gdzie zdarzały się nawet przypadki wymiotowania pod siebie.