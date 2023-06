Wystartowała kolejna edycja festiwalu Jabłonki Swawole Food & Music Apple Festival

14 czerwca w Ogrodach Wisła w Warszawie odbyła się oficjalna inauguracja festiwalu JABŁONKI SWAWOLE - FOOD & MUSIC APPLE FESTIVAL. Wydarzeniu towarzyszyła premiera coveru piosenki Anny Jantar „Tylko mnie poproś do tańca”. Nową aranżację utworu przygotował duet Sara James i Igor Herbut.

Fot. materiały prasowe

Zapraszamy na najsmaczniejszy i najbardziej soczysty festiwal tego lata!

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacja State of Poland już po raz czwarty zapraszają na festiwal JABŁONKI SWAWOLE - cykliczne wydarzenie muzyczno-kulturalno-kulinarne organizowane od 2020 roku. Bohaterem festiwalu będzie jak zawsze polskie jabłko!

JABŁONKI SWAWOLE to opowieść o naszych najlepszych cechach: naturalności, przedsiębiorczości, pasji, pomysłowości i wyjątkowej gościnności. Celem festiwalu jest budowanie pozytywnego wizerunku Polski jako kraju pełnego smaków i niezrównanej natury - Kraju Kwitnących Jabłoni. Festiwal jest wyjątkowym połączeniem wydarzenia muzycznego, celebracji polskich smaków i magii słowiańskich rytuałów. Doskonale trafia w gusta Polaków, promując nasze świetne tradycje kulinarne oraz skłonność do zabawy i radosnego celebrowania rozkwitu natury.

— Nie ma bardziej integrującej ludzi rzeczy niż kulinaria. Jest takie staropolskie powiedzenie mówiące o tym, jak wspólne jedzenie pięknie łączy: „przy zupie się poznajemy, przy drugim rozumiemy, przy deserze kochamy”. No może nie ma takiego powiedzenia, ale powinno być. Zwłaszcza w Polsce, gdzie doceniamy naturę za to co nam daruje na nasze stoły, za piękno sadów, lasów i łąk. Tak trzeba mówić o Polsce — jako gościnnej naturalnej smakowitej sensualnej krainie pełnej owoców i kwiatów i każdy z nas może być jej ambasadorem — mówi Danuta Nierada, Dyrektor Strategiczny i Kreatywny State of Poland Foundation.

W tej edycji festiwalu do tańca wśród jabłoni zapraszają Sara James i Igor Herbut, którzy przygotowali nową aranżację utworu Anny Jantar „Tylko mnie poproś do tańca”.

Festiwal zagości aż w sześciu lokalizacjach:

Sandomierz (02.05),

Mysłowice (01.07),

Toruń (22.07),

Ustka (05.08),

Racibórz (19.08)

30 września w „lokalizacji – niespodziance”, wyłonionej w konkursie jablonkujemy.pl

W ramach festiwalu pieśniom i tańcom towarzyszyć będą liczne atrakcje angażujące zmysły – smaku, węchu, dotyku i zapachu. Organizatorzy zadbają o podniebienia gości serwując pełne smaku dania z polskich jabłek. Przewidziano też warsztaty plecenia wianków na głowę oraz robienia słomianych pająków, a także Drzewkowanie, czyli sadzenie jabłonek i nadawanie im… imion.

Co wydarzy się podczas jabłonek, pozostanie na jabłonkach, a soczysta i owiana tajemnicą legenda o nich będzie jeszcze długo szumieć pośród polskich jabłoni…

Partnerami festiwalu są:

Miasto Mysłowice, Miasto Toruń, Miasto Ustka, Miasto Racibórz, Miasto Sandomierz oraz firma VORTUMNUS – polski producent przetworów owocowo – warzywnych typu premium oraz półproduktów przeznaczonych do piekarnictwa i cukiernictwa,

którego sekretem i znakiem rozpoznawczym są wybierane z niezwykłą starannością składniki, oryginalne, niezmienne od 45 lat receptury oraz wierność polskiej tradycji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzeń:

https://jablonki.com/

https://www.facebook.com/jablonkiswawole/