Nie żyje nauczycielka Izabela Jagódka, miała 38 lat. "Pełni niedowierzania w to, co się stało"

Bardzo smutna wiadomość nadeszła z województwa dolnośląskiego. Nie żyje nauczycielka wychowania fizycznego i wychowawczyni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Średniej (pow. kłodzki). Miała 38 lat.

Nie żyje nauczycielka Izabela Jagódka. Miała 38 lat. Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej.

Szkoła w Ścinawce Średniej zamieściła już oficjalne potwierdzenie tej smutnej wiadomości. "Z ogromnym żalem, pogrążeni w głębokim smutku i pełni niedowierzania, w to co się stało zawiadamiamy o śmierci naszej koleżanki z pracy, wychowawczyni klasy 8A, Izabeli Jagódki" – czytamy na stronie placówki. Dalej czytamy o tym, że śmierć nastąpiła nagle. "Odeszła niespodziewanie 19 czerwca w wieku 38 lat. Łącząc się w bólu z najbliższą rodziną, składamy szczere wyrazy współczucia" – napisano w wiadomości dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Średniej. Do wiadomości nie podano przyczyny śmierci Izabeli Jagódki.