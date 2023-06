TVP kasuje kultowy program "997". Powodem niska oglądalność?

TVP podjęło decyzję o zakończeniu dalszej produkcji "Magazynu kryminalnego 997". Program był emitowany z przerwami od października 1986 roku. W tym czasie doczekał się trzech prowadzących. Ostatni odcinek wyemitowano w czwartek 15 czerwca na antenie TVP1. Nieoficjalnie mówi się już o powodach takiej decyzji.

Fot. Na planie programu "997" z udziałem Michała Fajbusiewicza Mateusz Jagielski/East News

- Dziękuję za te wspaniałe 5 lat – współpracownikom, ekspertom, którzy do nas przyjeżdżali, a także policjantom i prokuratorom. To były nowe, ważne doświadczenia. Najważniejsze jest to, że wiele z prezentowanych spraw udało się rozwiązać, a sprawcy zbrodni, którzy liczyli na bezkarność, trafili tam, gdzie ich miejsce – czyli za kraty – skomentował prowadzący program od 2018 roku Dariusz Bohatkiewicz, cytowany przez "Wirtualne Media".

W piątek 15 czerwca na facebookowej stronie programu pojawiło się też krótkie nagranie z podziękowaniem dla fanów serii.

Nieoficjalnie mówi się, że powodem takiej decyzji była niska oglądalność formatu.

Na stronie VOD Telewizji Polskiej, czytamy, że o tytule, że był to kultowy program TVP powstający we współpracy z Komendą Główną Policji.

"Przywołuje autentyczne, niewykryte sprawy kryminalne. Rozwiązywanie spraw łączy się w audycji z wątkiem edukacyjnym promującym bezpieczne zachowania. Prowadzącym audycję jest doświadczony i lubiany przez widzów Dariusz Bohatkiewicz" – czytamy w opisie "Magazynu kryminalnego 997".

Program debiutował październiku 1986 roku. Wtedy jego prowadzącym był Jan Płócienniczak.

Jednak część widzów z pewnością będzie go też kojarzyć z osobą Michała Fajbusiewicza, który objął stanowisko prowadzącego w latach 1990-2010 (który w kolejnych latach występował też w podobnym formacie w telewizji Polsat).