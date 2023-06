Utrzymanie czystości w domu. Polska firma z Limanowej ma na to wypróbowany patent

Czasami nie trzeba skomplikowanych receptur, żeby poradzić sobie z domowymi porządkami. Tak jest w przypadku płynów na bazie octu, które doskonale sprawdzają się w utrzymaniu czystości w domu, wcale nie ustępując, a nawet przewyższając typowo chemiczne środki czyszczące. O potędze tego składnika jako domowego pogromcy brudu przypomina najnowsza seria produktów naturalnych Gold Drop.

Polska firma Gold Drop opracowała serię produktów naturalnych do czyszczenia na bazie octu. W jej skład wchodzą trzy płyny do czyszczenia okien, łazienki i kuchni. veraagency / 123rf.com

O zdolnościach octu w zwalczaniu domowych zanieczyszczeń można się długo rozpisywać. W odpowiednim stężeniu ten naturalny środek czyszczący pomaga w usuwaniu tłuszczu, osadu z kamienia, pozostałości mydła, plam, nalotów, grzybów i pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów. A przy tym okazuje się bardzo przyjazny dla środowiska, a także bezpieczny dla skóry i oczu tych domowników, którzy po niego sięgają. Nic zatem dziwnego, że producenci środków do czyszczenia domowego zastosowania chętnie robią użytek z niezwykłych i imponujących właściwości octu. Tym bardziej że obecne trendy ekologiczne w przemyśle i nie tylko stawiają za wzór wszelkie produkty naturalne. Są one wolne od składników szkodzących środowisku naturalnemu czy pozyskiwanych od zwierząt za pomocą budzących kontrowersje praktyk hodowlanych.

W ten ekologiczny model biznesu wpisuje się polska firma Gold Drop. Tworzący środki czystości do różnych zastosowań producent z Limanowej opracował serię produktów naturalnych do czyszczenia na bazie octu. W jej skład wchodzą trzy płyny: płyn do czyszczenia powierzchni szklanych i szyb, płyn do czyszczenia łazienki i płyn uniwersalny oraz do czyszczenia kuchni.

Wszystkie produkty na occie z nowej serii pod marką Gold Drop mają do 99 proc. składników pochodzenia naturalnego. Nie zawierają mikroplastiku. Mają formułę przyjazną środowisku i weganom. Preparaty oparte na działaniu octu są dostępne w okrągłych butelkach z rozpylaczem o pojemności 750 ml, nadających się do recyklingu.

Płyn do czyszczenia powierzchni szklanych i szyb ma w swoim składzie aż 99 proc. składników pochodzenia naturalnego. Szybko i skutecznie umyjemy nim okna, lustra i inne szklane powierzchnie np. drzwi, stołów czy blatów. Czyszczonym powierzchniom preparat nadaje połysk, nie pozostawiając smug i zacieków. Radzi też sobie z usuwaniem tłustych plam. Wystarczy spryskać nim szybę, a następnie przetrzeć do sucha. W płynie do czyszczenia łazienki zawarto 98 proc. składników pochodzenia naturalnego. Preparat służy do usuwania kamienia i osadu z mydła, a także osadów z twardej wody. Sprawdzi się w czyszczeniu wanny, brodzika, kabiny prysznicowej i umywalek, nadając łazienkowej armaturze połysk bez smug. Po naniesieniu płynu na powierzchnię trzeba odczekać 5 minut, przetrzeć gąbką lub szmatką i spłukać wodą.

Do czyszczenia różnych powierzchni oraz kuchni można sięgnąć po płyn uniwersalny w 98 proc. zawierający naturalne składniki. Produkt pomoże skutecznie pozbyć się tłustych plam, osadów z twardej wody oraz pozostałości mydła i to tak, by na czyszczonych powierzchniach nie zostawić smug i zacieków. Lekkie zabrudzenia wystarczy spryskać i przetrzeć szmatką, mocne – rozpylić, a po 5 minutach przetrzeć i spłukać. Więcej informacji o najnowszych środkach czyszczących na bazie octu opracowanych przez firmę Gold Drop można znaleźć na stronie polskiego producenta. W opisie każdego produktu z nowej linii octowej zamieszczono linki do wykazów składników i kart charakterystyki. Z tego miejsca można też przejść do oficjalnego sklepu internetowego Gold Drop, gdzie istnieje możliwość zamówienia preparatów i zlecenia dostawy przez kuriera.