Mocny przekaz od Answer.LAB podczas Co Jest Grane Festival

“Nie mamy zgody na przemoc” - tymi słowami marka Answear.LAB, zachęcała do walki z przemocą wobec kobiet, podczas zakończonego w ten weekend Co Jest Grane Festival, którego była główny partnerem.

Fot. mat. prasowe

Dobrze kiedy za słowami, idą czyny. Antyprzemocową deklarację podchwyciły setki uczestniczek i uczestników festiwalu. Zaproszeni przez markę do symbolicznego protestu wobec przemocy, wspólnymi siłami zaklejali ścianę z hasłem, słowami takimi jak: “miłość”, “szacunek”, “wsparcie”, “czułość” i wieloma innymi. Wówczas “Nie mamy zgody na przemoc” zmieniło się w “Mamy moc”. Co ważne, w społecznej akcji chodziło także o realne wsparcie. Marka Answear.LAB przekazała 20 tys. pln Fundacji Feminoteka, która od lat staje po stronie kobiet.

- Moda ma ogromny potencjał, by znacząco wzmocnić pozycję kobiet w dzisiejszym świecie - wyjaśnia Agnieszka Pruchnik brand dyrektorka Answear.LAB. - Answear.LAB to marka stworzona przez kobiety i dla kobiet. Od samego początku poruszająca ważne dla nich tematy. Dzięki międzynarodowemu zasięgowi, wspieramy kobiety na wszystkich rynkach, na których działamy. Korzystając z siły twórczej, współpracy, mentoringu, wierzymy, że jako marka modowa możemy tworzyć środowisko, które celebruje indywidualność i siłę kobiet oraz kwestionuje niesprawiedliwe dla nich normy społeczne - mówi.

Słowa mają moc i głos kobiet się liczy. Dlatego podczas festiwalu wspólnie z organizatorami marka stworzyła także specjalną strefę spotkań BE SHERO, inspirowaną nazwą limitowanej kolekcji festiwalowej. W ciągu dwóch dni publiczność przysłuchiwała się w niej dyskusji artystów i pozostałych gości specjalnych, poruszających sprawy istotne dla współczesnych kobiet.

- Za pośrednictwem mody poruszamy ważne tematy, poszerzamy wiedzę kobiet, wymieniamy doświadczenia, inspirujemy - podkreśla Agnieszka Pruchnik brand dyrektorka marki. - I tutaj również na Co Jest Grane Festival Answear.LAB oddaliśmy głos tym kobietom, które mogą być inspiracją czy pomocą dla innych kobiet we wzmacnianiu ich siły charakteru i sprawczości. Kobieca moc wybrzmiała chociażby podczas spotkania z udziałem Katarzyny Dacyszyn - aktywistki i ekspertki ds. stalkingu oraz Jolanty Gawędy - wiceprezeski Feminoteki - dodaje. Bohaterką i inspiracją kolekcji BE SHERO, prezentowanej w festiwalowej strefie Answear.LAB, była współczesna kobieta: konsekwentna, rosnąca w siłę i stawiająca siebie na pierwszym miejscu, pewna siebie, wiedząca czego oczekuje od życia, motywująca siebie i inne kobiety do działania.

Marka Answear.LAB od lat angażuje się w szereg działań promujących siłę kobiet i wierzy ich możliwości zmieniania świata na lepsze. W tym roku już po raz trzeci dołączyła do Co Jest Grane Festival & Women’s Voices Kolektyw (16-17 czerwca). Chcąc dotrzeć do kobiet, być blisko nich, jest obecna na wielu wydarzeniach nie tylko w Polsce, ale na wszystkich 11 rynkach, na których działa.