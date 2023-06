Znasz swój znak zodiaku, a dlaczego nie czas księżycowy? Oto 8 typów księżycowej osobowości

Wielu z nas wierzy w horoskopy, a nawet jeśli nie podchodzi do nich z wielkim entuzjazmem, to doskonale wie, że znak zodiaku wskazuje, w jakim z 12 znaków znajdowało się Słońce w momencie naszego przyjścia na świat. Ale czy wiesz, w jakiej fazie był wtedy Księżyc? Ta wiedza pomoże ci określić, jaka jest twoja "osobowość księżycowa" i dać ci małą życiową podpowiedź.

Osobowość księżycowa mówi nam, jaki jest nasz cel. 8 typów osobowości Fot. Pexels

Znak zodiaku, ascendent i Księżyc

Zacznijmy od podstaw – znak zodiaku to w rzeczywistości znak słoneczny, bo wskazuje na położenie słońca w momencie naszego urodzenia. Znak zodiaku w Słońcu ukazuje siłę i moc, jaka drzemie w człowieku, kiedy pragnie spełniać swoje marzenia i pragnienia.

Wiele z nas wie także, czym jest ascendent, nazywany drugim znakiem zodiaku. Jest on znakiem zodiaku, który był umiejscowiony na wschodnim horyzoncie nieba podczas naszych narodzin. Nie musi pokrywać się z naszym znakiem słonecznym. W horoskopie określa nasz wygląd, zachowanie, zwyczaje.

Wielu astrologów twierdzi nawet, że gdy poznajemy kogoś, czujemy właśnie jego ascendent. Dopiero z czasem, kiedy zbliżymy się bardziej, poznajemy prawdziwe wnętrze, umysł i duszę człowieka, czyli to, co wnoszą Słońce, planety i właśnie Księżyc.

Gdy już wiesz, że wiele ciał niebieskich może mieć wpływ na twoje życie, warto sprawdzić, jaki jest twój ascendent i w jakiej fazie był Księżyc w czasie twojego urodzenia. Możesz to zrobić w kalkulatorze księżycowym. Jedna z 8 faz oznacza twój typ "księżycowej osobowości". Co to znaczy?

8 typów księżycowej osobowości

Wśród typów księżycowych osobowości możemy wyróżnić:

Konkretne osobowości mają obrazować nasze cechy charakteru i wskazywać kierunek rozwoju w przyszłości. Poza tym Księżyc jest w szczególny sposób połączony z kobiecością. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi trwa około 29 i pół dnia, pokrywa się z cyklem miesiączkowym kobiety.

Nów (New Moon)

Osoby urodzone w Nowiu żyją, by się uczyć i rozwijać. Edukacja w każdej dziedzinie życia jest dla nich bardzo ważna, stawiają na rozwój, wiedzą, że wszystko jest procesem, w którym należy wzrastać. Łatwo akceptują zmiany, sami podejmują decyzje, które każą im opuścić strefę komfortu. Są ciekawi świata i ciekawi wydają się światu. Wiedzą, że żyją w społeczeństwie, pragną wychodzić do ludzi, nierzadko też pracować na rzecz ich dobra. Chcą nowości – nowych doświadczeń, relacji i nauk.

Sierp przybywający (First Crescent)

Osoby urodzone w sierpie przybywającym charakteryzuje kreatywność i upór. Są w stanie tworzyć piękne rzeczy, sięgają wysoko, nie schodzą z raz obranej ścieżki, co jest ich największą wadą i zaletą. Charakteryzują się uporem w dążeniu do celu, umiejętnością pokonywania największych przeszkód. Są ambitne, pracowite, zdeterminowane. Potrzebują jednak życia w sukcesie, by potem na chwilę odpocząć. Dlatego ich życie zdecydowanie zaczyna się po 30, gdy mogą spojrzeć na swoją ciężko zapracowaną codzienność z niemałą satysfakcją.

Pierwsza Kwadra (First Quarter)

Buntownicy, którzy wiedzą lepiej. Urodzeni w tym czasie nie pozwolą sobie wejść w drogę, są asertywni, zdeterminowani, jednak często nie dbają o relacje z ludźmi. Liczy się dla nich to, czego sami chcą i jak to osiągnąć.

Nie słuchają porad, nie pozwalają innym decydować za nich. Zdarza im się przez to podejmować złe decyzje, ale spadają na cztery łapy. W relacjach z ludźmi często brakuje im cierpliwości, kompromis nie jest ich naturą. Jako dzieci często czują się niezrozumiałe, opuszczone czy ignorowane. Największy rozwój następuje u nich w 3 i 4 dekadzie życia. Wtedy lepiej panują nad emocjami, wrażliwość pozwala im opanować relacje międzyludzkie.

Księżyc przed pełnią (Waxing Gibbous)

Wrażliwość, empatia, zwrócenie ku innym ludziom. Dzieci Księżyca przed pełnią nie potrafią być obojętne na krzywdę innych ludzi. Potrafią poświęcić się dla innych, trudno nazwać ich idealistami, bo wiedzą, że sami nie uratują całego świata, ale stawiają na działanie w służbie innym.

Dalecy od dóbr materialnych, satysfakcję odnajdują w harmonii człowieka z drugim człowiekiem i naturą. Dziecko Księżyca szykującego się do pełni to także uzdrowiciel dla ciała i duszy osób, z którymi styka się na co dzień.

Misją tego dziecka jest pomoc światu i jego mieszkańcom. Dziecko najlepiej rozwija się w wieku średnim, potrafi wtedy wykorzystać swoje umiejętności, aby doznawać uczucia spełnienia. W okolicach 40 osoby z tego typu osobowości nauczą się harmonii między potrzebami innych, a swoimi. Wcześniej pozostaną skrajnymi altruistami.

Pełnia Księżyca (Full Moon)

Możesz nazywać się prawdziwą szczęściarą, jeśli kalkulator pokazał ci pełnię w czas twoich narodzin. Dzieci urodzone w pełni są pełne magii, życiowej energii, mają w życiu szczęście. Trafiają w odpowiednim momencie w odpowiednie miejsce, gdzie poznają odpowiednich ludzi. Charakteryzuje ich wyostrzona intuicja i pewność tego, kim chcą się w życiu stać. Pracują od dzieciństwa nad tym celem.

Do marzeń dążą z determinacją, ale nie po trupach. Nie pozwoliłaby im na to wrodzona empatia. Trudno określić jeden sezon życia, który jest złoty dla dzieci pełni. Jedno jest pewne – często w życiu mają poczucie wyjątkowości. Wierzą, że nic nie dzieje się bez przyczyny, a w ich życiu los im sprzyja.

Ubywający Księżyc (Waxing Gibbous)

Aktywność, wszechstronność, życie pełne aktywności i różnych pasji – to styl urodzonych w czasie ubywającego Księżyca. Ich pasje znajdują się jednak raczej po stronie artyzmu, humanizmu i estetyki. Mają dużą wiedzę, ale bardziej niż uczyć się lubią nauczać innych i im wskazywać odpowiednie ścieżki. Charakteryzuje ich pragnienie zostawienia czegoś po sobie, zapisania się w historii, jeśli nie świata to prywatnych osób. Mogą być świetnymi mentorami i nauczycielami.

Trzecia kwadra (Third Quater Moon)

Samodzielność, dojrzałość, niezależność. Osoby w tej fazie Księżyca są raczej racjonalne, chłodne, potrafią kalkulować i podejmować decyzje opłacalne i pragmatyczne. Dobrze rozumieją siebie i innych ludzi, potrafią prowadzić negocjacje, znaleźć złoty środek w konfliktach. Są asertywne i nie pozwalają innym ludziom wywierać na sobie wpływu. Obstają przy swoich opiniach, układają życie po swojemu. W 6 i 7 dekadzie życia dzieci trzeciej kwadry mogą poczuć się nareszcie spełnione dzięki zapracowanej niezależności.

Sierp ubywający (Balsamic Moon)

To ostatnia z 8 typów osobowości księżycowej. Wskazuje na dziecko obdarowane mądrością, które jest zakorzenione w naturze i wszechświecie. Ma w sobie wrodzony spokój, wie, jak rozpoznawać energię, doświadcza jedności ze światem i dzięki temu otacza się dobrymi ludźmi, ładującymi jego baterie.

Może w dorosłym życiu głęboko interesować się duchowością i to taką szeroko pojętą. Jest dojrzały, otwarty na nowe doświadczenia, poszerza swoje horyzonty. Może być filozofem, myślicielem i duchowym przewodnikiem.