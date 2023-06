W piątej dzielnicy Paryża w środę wybuchł gaz, w wyniku czego doszło do dużego pożaru niektórych budynków w tej okolicy. Francuskie służby informują, że są ranni, w tym osoby w stanie krytycznym.

Wybuch gazu w Paryżu. Akcja ratowników. Fot. THOMAS SAMSON/AFP/East News

Wybuch gazu w Paryżu. Są ranni w stanie krytycznym

"W piątej dzielnicy Paryża doszło do wybuchu gazu, w konsekwencji czego doszło do pożaru niektórych budynków" – poinformowała na Twitterze burmistrz tej dzielnicy. Paryska policja wezwała ludzi do unikania tego obszaru.

Francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin powiedział z kolei, że pożar wybuchł dokładnie na Rue Saint-Jacques w piątej dzielnicy Paryża, w pobliżu Ogrodu Luksemburskiego i Sorbony.

Sprzeczne informacje ws. przyczyny pożaru

Florence Berthout, burmistrz piątej dzielnicy, w której doszło do wybuchu, powiedziała, że ​​przyczyną pożaru był wybuch gazu.

– Eksplozja była niezwykle gwałtowna – mówiła, opisując kawałki szkła wciąż spadające z budynków.

Jednak rzeczniczka paryskiej policji Loubna Atta przekazała, że ​​jest za wcześnie, aby określić źródło pożaru. Nie mogła też potwierdzić doniesień, że przyczyną pożaru był wybuch gazu.

Pewien anonimowy mężczyzna powiedział z kolei radiu France Info: – To było szokujące. To jest katastrofa.

Jeden z budynków częściowo się zawalił

Media donoszą, że na razie wiadomo o siedmiu osobach w stanie krytycznym. Łącznie rannych jest 16 osób. Wybuch spowodował też spore zniszczenia w okolicznych budynkach. Część jednego z budynków się zawaliła. Jak donoszą media, jest to budynek Paris American Academy, szkoły mody i projektowania zlokalizowanej w piątej dzielnicy Paryża.

Na miejscu są liczne zastępy policji i straży pożarnej, którzy prowadzą akcję ratunkową.