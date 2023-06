Kiedy doszło do implozji w Titanie? Ujawniono sensacyjne dane z tajnego systemu

Dorota Kuźnik

M oment utraty sygnału z powierzchnią miał być chwilą, w której na pokładzie Titana doszło do implozji. Odnotować miały to tajne, amerykańskie systemy. To oznaczałoby, że załoga zginęła już w niedzielę. Kontakt z łodzią stracono bowiem niespełna dwie godziny po zanurzeniu. Ostatni sygnał nadała o godz. 16:47 czasu polskiego.