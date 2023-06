Vader, Thanos, czy Jack Torrance. Przyjrzeliśmy się najgorszym ojcom w historii kina

W historii kina było wielu złych ojców. Niektórzy zasługują na to miano, inni nie do końca. Postanowiliśmy się przyjrzeć kilku przedstawicielom, którym przyczepiono tę łatkę. Znajdą się tu tyrani z najdalszych krańców kosmosu, jak i apodyktyczni przemocowcy, którzy na pozór wiodą zwykłe rodzinne życie z sąsiedztwa. Każdy jednak na swój sposób krzywdził swoich bliskich.

Fot. Od lewej: Thanos (Źródło: 0000003/Reporter), Jack Torrance (Źródło: Collection Christophel/East News), Darth Vader (Źródło: Lucas Film / Walt Disney/Collection Christophel/East News)

Jeden z nich trwale okaleczył jedną z córek, a drugą zrzucił z klifu, by dostać w zamian zaczarowaną biżuterię

Drugi ciągle szukał wymówki do tego, by móc upokorzyć swojego pasierba i użyć wobec niego przemocy

Jeszcze inny pozwolił wysadzić całą planetę i zabić przy tym wszystkie żyjące tam istoty, a do tego zmusił ją, by patrzyła na eksplozję

Dzisiaj przyglądamy się kinowym antagonistom, którzy nie zdali egzaminu z ojcostwa. Który z nich jest najgorszy?

"Jestem nieuniknionym" – Thanos ("Avengers: Koniec gry").

"Wytropię mojego ojca jak psa i powoli rozerwę go na kawałki" – takie wspomnienia o swoim tacie, Thanosie, ma Nebula, obecnie jedna z członkiń Strażników Galaktyki. Thanos był potężnym galaktycznym tyranem, chcącym zredukować populację wszechświata o połowę. Przy okazji był też jednym z najgorszych ojców we wszechświecie. Większość ciała wspomnianej Nebuli zastąpił cybernetycznymi implantami, zmieniając jej ciało w żywą broń. W ostatniej odsłonie przygód Strażników Nebula wspomina nawet, że jej prawdziwe oczy zostały wyjęte i zastąpione nowymi – w ramach kary. To jednak nie wszystko! Thanos miał jeszcze jedną córkę – Gamorę. Z nią na szczęście obszedł się w mniej drastyczny sposób. Po prostu zrzucił ją z klifu, co ją zabiło. I taki to był tata właśnie.

"Mówisz o Ziemi? Tam nigdy niczego dla mnie nie było. Nigdy nie dbałem o ciebie, ani o twoją matkę... ani o żadne z waszych małych pomysłów" – H. Clifford McBride ("Ad Astra").

H. Clifford McBride może i był nieustraszonym astronautą gotowym odkrywać nieznane części kosmosu, ale z pewnością nie był dobrym ojcem. McBride porzucił swoją żonę i syna, by wziąć udział w rządowym projekcie Lima, mającym na celu znalezienie obcych form życia w Układzie Słonecznym. Poświęcił się temu zadaniu nawet tak bardzo, że gdy pozostała część jego załogi doszła do wniosku, że misja się nie powiodła i pora wracać do domu... McBride po prostu ich zabił.

W chwili, gdy na odległej stacji badawczej pojawia się jego syn – Roy McBride – na którego zachowanie ojca odcisnęło swoje piętno, Clifford traktuje go jak niechcianego gościa. To zrozumiałe, przecież nie widzieli się zaledwie 16 lat.

"Wiem jedną lub dwie rzeczy o jednej lub dwóch rzeczach" – Dwight Hansen ("Chłopięcy świat").

Caroline jest samotną matką dorastającego i niesfornego syna Toby'ego. Kobieta uważa, że chłopak potrzebuje w swoim życiu osoby, która zastąpi mu ojca, pokaże przykład. Niestety, ze wszystkich kandydatów na Ziemi postanawia dać szansę Dwightowi. Początkowa idylla szybko zmienia się w rodzinny koszmar, gdy nowy partner Caroline okazuje się nieobliczalnym przemocowcem. Najgorzej jednak obrywa się młodemu Toby'iemu, który dostaje przykrą lekcję, że nie należy się stawiać przed nowym partnerem jego mamy. Chłopak zaczyna zauważać, że wszystko, co robi, może stać się dobrą wymówką dla jego ojczyma, by znowu go upokorzyć lub użyć siły. Dwight to nie tylko najgorszy substytut ojca, to po prostu straszny człowiek.

"Ja cię nie skrzywdzę, ja po prostu rozłupię ci czaszkę" – Jack Torrance ("Lśnienie").

– Pięć miesięcy spokoju, tylko tego potrzebuję – mówi Jack Torrance, przyjmując posadę opiekuna Hotelu Overlook, zamkniętego na czas zimy. Kto mógł przypuszczać, że znajdujące się tam duchy przeszłości nie pozwolą mu zaznać spokoju, wpędzą go w szpony alkoholizmu i sprawią, że postanowi zamordować całą swoją rodzinę – żonę Wendy i synka Danny'ego. Chyba wszyscy będziemy zgodni co do tego, że ściganie swojego syna w środku nocy podczas zamieci z toporkiem w dłoni nie należy do najfajniejszych ojcowskich zachowań. Biedny Danny.

"Nie znasz potęgi ciemnej strony Mocy" – Darth Vader ("Gwiezdne wojny: Powrót Jedi")

Nie jest lekko, gdy głową rodziny jest apodyktyczny tyran i ludobójca, mający nieograniczone środki i będący jednocześnie zagrożeniem dla całego wszechświata. Wiedzą o tym dobrze księżniczka Leia i jej brat Luke, których tatą okazał się Darth Vader.

Vader pozwolił wysadzić w powietrze całą planetę, na której wcześniej mieszkała Leia i zmusił ją, by patrzyła na wybuch. Później stoczył śmiertelny pojedynek na miecze świetlne i odciął dłoń Luke'owi. Wtedy też przyznał się przed synem, że jest jego ojcem. Wyraźnie widać na poniższym fragmencie, że ta informacja zasmuciła Luke'a znacznie bardziej, niż utrata kończyny. Cóż, nie można się mu dziwić. Darth Vader był fatalnym ojcem.