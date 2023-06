Nad Polską spłonęła chińska rakieta. Wiadomo, jak doszło do zdarzenia

redakcja naTemat

W nocy z czwartku na piątek wielu Polaków widziało tajemniczy obiekt, który sunął po niebie. Początkowo podejrzewano, że była to satelita, jednak to chińska rakieta Chang Zheng 2D znalazła się nad Polską. Według Polskiej Agencji Kosmicznej było to "niekontrolowane wejście w atmosferę".