Straszna śmierć 40-latki z Jaworzna. Policja ustala, jak mogło do tego dojść

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek wczesnym popołudniem w Jaworznie (woj. śląskie). Na jednym z osiedli z okna na siódmym piętrze wypadła 40-letnia kobieta, ponosząc śmierć na miejscu. Policja ustala, jak do tego doszło. Sąsiedzi zmarłej mówią o dwóch możliwych wersjach wydarzeń.

40-letnia mieszkanka Jaworzna spadła z 7. piętra Fot. NewsLubuski/East News

Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 40-latka

Do tragedii doszło w piątek około godziny 14:00 na osiedlu Podłęże. Z okna na siódmym piętrze jednego z bloków mieszkalnych wypadła 40-letnia kobieta.

Na miejsce wezwany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak lekarze musieli stwierdzić zgon: mieszkanka Jaworzna zginęła na miejscu.

Aktualnie policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności mające ustalić, co było przyczyną upadku 40-latki. – Badamy okoliczności zdarzenia, co pozwoli ustalić, czy był to wypadek i kobieta po prostu wypadła z okna, czy była to próba samobójcza oraz czy w zdarzeniu brały udział osoby trzecie – poinformowała polsatnews.pl st. asp. Anna Kacprzak z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Dziennikarzom lokalnego serwisu jaw.pl udało się porozmawiać z sąsiadami kobiety, którzy przedstawili dwie możliwe wersje zdarzenia. Jedna zakłada, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, a 40-latka "najprawdopodobniej wypadła podczas mycia okien". Druga wersja zakłada, że kobieta targnęła się na swoje życie. Doniesień tych nie komentuje na razie policja.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

– Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14:00 do 22:00

– Całodobowe Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22

– Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

– Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.