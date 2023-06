Miliarder z synem mieli płynąć Titanem. Teraz tłumaczą, dlaczego zrezygnowali

Pięć osób zginęło w łodzi podwodnej Titan, w tym brytyjsko-pakistański miliarder Shahzad Dawood z synem. Eksperci przekazali, że statek uległ implozji. Na miejscu wspomnianej dwójki mogli być inwestor oraz miliarder Jay Bloom i jego syn Sean. O powodach rezygnacji z wyprawy opowiedzieli CNN.

Ojciec i syn zrezygnowali z wyprawy Titanem. Tłumaczą dlaczego. Fot. CNN/screenshot

Amerykańska stacja telewizyjna CNN rozmawiała z inwestorem Jay'em Bloomem i jego synem Seanem. Obaj powiedzieli telewizji, że martwili się o tę łódź podwodną i jej zdolność do podróżowania w głąb oceanu. Ich miejsca ostatecznie zajęli wspomnieni Shahzad i Suleman Dawood.

Inwestor i jego syn zrezygnowali z wyprawy Titanem

– Widziałem wiele czerwonych flag. Statek był przeznaczony tylko dla pięciu osób. Po prostu nie sądziłem, że może przetrwać schodzenie tak głęboko do oceanu – powiedział 20-letni Sean. I dodał: – Ostrzegłem przed tym tatę, a on w końcu się ze mną zgodził.

Jay Bloom pokazał też wiadomości od Stocktona Rusha, dyrektora i założyciela OceanGate, firmy będącej organizatorem wycieczki do wraku Titanica. Jak mówił, Rush był w Las Vegas w marcu, aby spróbować skłonić go do zakupu biletów na wyprawę.

Inwestor podkreślił, że Rush przyleciał dwumiejscowym eksperymentalnym samolotem, który zbudował. To także pogłębiło jego zastrzeżenia ws. wyprawy do wraku Titanica.

– Zacząłem o tym myśleć. Przyleciał dwumiejscowym eksperymentalnym samolotem, żeby mnie namówić na podróż pięciomiejscową eksperymentalną łódź podwodną, ​​którą zbudował do dna oceanu, aby zobaczyć Titanica – opowiadał.

Jay Bloom: To mogliśmy być my

I dalej tłumaczył: – On miał innego podejście do ryzyka niż ja. – Jestem pilotem. Posiadam licencję pilota śmigłowca. Nie wsiadłbym do eksperymentalnego samolotu – podkreślił inwestor.

Mówił też, że decyzja, by nie jechać, wciąż go prześladuje. – To mogliśmy być my – stwierdził, nawiązując do biznesmena z synem, którzy zginęli.

Pięć osób zginęło w Atlantyku w wyniku implozji Titana

Kto jeszcze zginął w Titanie? Na pokładzie był znany brytyjski biznesmen i odkrywca – Hamish Harding. Był to właściciel Action Aviation i poszukiwacz przygód. Miał na koncie trzy rekordy Guinnessa, w tym najdłuższy czas przebywania na pełnej głębokości oceanu przez statek z załogą.

W wyprawie uczestniczył także brytyjsko-pakistański miliarder Shahzad Dawood, jeden z najbogatszych Pakistańczyków, który chciał dotrzeć do słynnego transatlantyku wraz z 19-letnim synem Sulaimanen. Shahzada był przedstawicielem SETI Institute (organizacji badawczej w Kalifornii) i wiceprezesem Dawood Hercules Corporation, części Dawood Group.

Czwartą osobą był francuski podróżnik Paul-Henri Nargeolet, który prowadził kilka wypraw do miejsca zatopienia Titanica i nadzorował wydobycie artefaktów z wraku. Piątą – Stockton Rush, dyrektor i założyciel OceanGate, firmy będącej organizatorem wycieczki pod wrak Titanica. Każdy z nich zapłacił po 250 tys. dolarów za wyprawę.

Statek podwodny zniszczyła implozja. Jest to przeciwieństwo eksplozji, ze względu na kierunek wybuchu. To nagłe zapadanie się materii w zamkniętym obszarze pod wpływem panującego w nim podciśnienia.

– Rozszczelnione zostały ściany łodzi i zapadły się do wewnątrz. W takim przypadku załoga zginęła w tak krótkim czasie, że mózg ludzki nie był w stanie tego zarejestrować. Dziś fizyka powiedziała: "sprawdzam". Ciśnienie zgniotło ten statek. Mam nadzieję, że dojdzie do dyskusji nad certyfikacją tego typu jednostek jak Titan – tłumaczył to zjawisko w TVN24 Marcin Jamkowski z polskiego oddziału The Explorers Club.